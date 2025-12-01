ZelenszkijUkrajnaAdrij Jermak

Szorul a hurok Zelenszkijnél: nem Jermak volt az utolsó

Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hírhedté vált kabinetfőnöke távozott a korrupciós botránnyal összefüggésben. Andrij Jermak azonban feltehetőleg nem az utolsó volt a távozók sorában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 6:40
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Az ukrán elnök nemrég bejelentette, hogy távozik kabinetfőnöke. Andrij Jermak távozása azonban nem az utolsó személyi változás lehet a szakértők szerint, akik újabb távozásokra és cserékre számítanak – írja a 24TV.

Jermak menesztése még csak a kezdet, Zelenszkij több cserét is eszközölhet 
Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Jermak azután távozott a kabinetfőnöki posztról, miután az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány kapcsán nála is házkutatást tartottak a nyomozók. Arról már régóta keringtek pletykák, hogy a Timur Mindics üzletembertől indult botrányban kormányzati érintettség is lehet. 

Ez nem lehet meglepő, miután Mindics Zelenszkij üzlettársa is volt. 

Az információk szerint a korrupciós hálózat, amely az energetikai szektort építette az elnökhöz lojális emberekből állt. A nyomozati iratok szerint a Mindics nevével fémjelezett hálózat egyik végső kedvezményezettje Andrij Jermak volt, akit csak Ali Baba néven emlegettek. A szakértők szerint ugyanakkor Jermak menesztésével még nem ért véget a botrány. 

Artem Bronzsukov, a Politika Analitikai Központ igazgatóhelyettese a 24-es csatornának elmondta jelentős változásokra számít. 

A kutató szerint ugyan még korai lenne megmondani, hogy milyen következményei lesznek Jermak menesztésének, de az már most látszik, hogy az elnöki hivatal több posztján is változás várható. Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese és Ukrajna közösségeinek és területeinek fejlesztéséért felelős minisztere valószínűleg lemond posztjáról.

Ezenkívül jelenleg is aktív tárgyalások folynak arról, hogy ki váltja Jermakot. Több jelöltet is fontolgatnak : Pavlo Palisát, Julija Szviridenkót, Mihajlo Fedorovot, Denisz Smihalt és Kirilo Budanovot.

A politikai lavina azonban nem jókor érkezik Ukrajna számára, miután az amerikai elnök eltökélt, hogy lezárja az ukrán–orosz háborút. Ennek érdekében az Egyesült Államok egy 28 pontos béketervvel is előállt, amely alapján Ukrajnának területeket kellene átadnia. Zelenszkij elnök korábban jelezte, hogy méltányos békét akar kötni, azonban lobbi tevékenységét gyengítheti pozíciójának megingása. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

