Orbán Viktorhoz már megjött a Mikulás + videó

– Limitált, piros, aláírt – mutatta be Orbán Viktor a közösségi oldalán azt a pulóvert, amelyen az ATV-nek adott interjúja közben készült rajza látható.
A miniszterelnökhöz már megérkezett a Mikulás, és beszámolt róla, hogy a holnapi, kecskeméti DPK-gyűlésen kapható lesz
az általa dedikált pulóver.
A kormányfő emlékeztetett: a befolyt összeg most is a kárpátaljai gyermekeket segítő Kegyes Alapítványhoz jut el a közmédia Jónak lenni jó! kampányán keresztül.
Mint ismert, néhány hete az ATV Mérleg című műsorának adott interjú közben a miniszterelnök által készített jegyzet olyan népszerű lett, hogy sokak kérésére pulóverre nyomtatták. Ezek a pulóverek már megtalálhatók a DPK webshopjában, és az ebből befolyt összeget ugyancsak a kárpátaljai gyermekek megsegítésére fordítják.
Egy másik videóban a miniszterelnök arról is beszélt, náluk hogyan várják a Mikulást.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!