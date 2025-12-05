Orbán Viktorhoz már megjött a Mikulás + videó

– Limitált, piros, aláírt – mutatta be Orbán Viktor a közösségi oldalán azt a pulóvert, amelyen az ATV-nek adott interjúja közben készült rajza látható.

A miniszterelnökhöz már megérkezett a Mikulás, és beszámolt róla, hogy a holnapi, kecskeméti DPK-gyűlésen kapható lesz

az általa dedikált pulóver.

A kormányfő emlékeztetett: a befolyt összeg most is a kárpátaljai gyermekeket segítő Kegyes Alapítványhoz jut el a közmédia Jónak lenni jó! kampányán keresztül.

Mint ismert, néhány hete az ATV Mérleg című műsorának adott interjú közben a miniszterelnök által készített jegyzet olyan népszerű lett, hogy sokak kérésére pulóverre nyomtatták. Ezek a pulóverek már megtalálhatók a DPK webshopjában, és az ebből befolyt összeget ugyancsak a kárpátaljai gyermekek megsegítésére fordítják.

Egy másik videóban a miniszterelnök arról is beszélt, náluk hogyan várják a Mikulást.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)