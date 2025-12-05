DPKminiszterelnökKEGYES Alapítványpulóver

Orbán Viktorhoz már megjött a Mikulás + videó

A kecskeméti DPK-gyűlésen már bárki hozzájuthat az Orbán Viktor aláírásával ellátott pulóverhez. Az így befolyt összeget kárpátaljai gyermekek megsegítésére fordítják.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 19:06
Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor Ladóczki Balázs
– Limitált, piros, aláírt – mutatta be Orbán Viktor a közösségi oldalán azt a pulóvert, amelyen az ATV-nek adott interjúja közben készült rajza látható.

A miniszterelnökhöz már megérkezett a Mikulás, és beszámolt róla, hogy a holnapi, kecskeméti DPK-gyűlésen kapható lesz

az általa dedikált pulóver.

A kormányfő emlékeztetett: a befolyt összeg most is a kárpátaljai gyermekeket segítő Kegyes Alapítványhoz jut el a közmédia Jónak lenni jó! kampányán keresztül.

Mint ismert, néhány hete az ATV Mérleg című műsorának adott interjú közben a miniszterelnök által készített jegyzet olyan népszerű lett, hogy sokak kérésére pulóverre nyomtatták. Ezek a pulóverek már megtalálhatók a DPK webshopjában, és az ebből befolyt összeget ugyancsak a kárpátaljai gyermekek megsegítésére fordítják.

Egy másik videóban a miniszterelnök arról is beszélt, náluk hogyan várják a Mikulást.

@viktor_a_tiktokon Gyere már, minden gyerek vár! 🎅🏼 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #Mikulás #santa ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)


