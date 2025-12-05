Árpád-házi Szent Piroska története

Árpád-házi Szent Piroska szülei korán meghaltak. Ezután Könyves Kálmán udvarában nevelkedett, művelt, olvasott királylány lett.

Árpád-házi Szent Piroska és vőlegénye

Árpád-házi Szent Piroska házassága

1104-ben lett II. Ióannész Komnénosz bizánci császár felesége. A házasságot Könyves Kálmán rendezte el diplomáciailag, is remek frigy lett. A házasságkötés után Piroska felvette az Eiréné nevet. A Bizánci Birodalom egyik legnépszerűbb császárnéja lett, támogatta a szegényeket, elesetteket, betegeket, szeretett jótékonykodni.

Házassága férjével boldog volt.

Ő alapította a Pantokrátor kolostort, mely három templomból, két szerzetesi kolostorból, idősotthonból, kórházból, rokkant menhelyből és árvaházból áll. Bőkezű adományokkal segítette az ortodox egyházat, ugyanakkor kapcsolatot tartott a latin (nyugati) kereszténységgel is, ezzel hidat képezve a két világ között.

Magyarországról szentföldi zarándokokat és küldötteket is fogadott, szoros kapcsolatot ápolt hazájával mindvégig.

Piroska több alkalommal is fontos közvetítői feladatot látott el a magyar és a bizánci udvar között.

Árpád-házi Szent Piroska

Erre nagy szükség mutatkozott, hiszen II. István (1116–1131), Könyves Kálmán fia uralkodása alatt a két birodalom viszonya feszülté vált. 1127 és 1129 között háborúra is sor került, amelyet részben a magyar kereskedőket érő bizánci sérelmek, részben pedig az váltott ki, hogy Bizánc oltalmába fogadta a megvakított Álmos herceget, Kálmán testvérét.

Fiatalon hunyt el

Nyolc gyermeke született, négy fiú és négy lány, köztük Manuél Komnénosz, aki később bizánci császár lett.

1134-ben hunyt el, mikor férjét egy szentföldi hadjáratra kísérte. Magával vitte lelkem felét – mondta róla férje a halála után.

A keleti ortodox egyház szentként tiszteli, ünnepnapja augusztus 13.

A magyar hagyományban Árpád-házi Szent Piroska néven tisztelik, annak ellenére, hogy a római katolikus egyház nem avatta szentté. Mozaikképét a Hagia Sophia mind a mai napig őrzi.

Theodoros Prodromos udvari költő sírverse Piroskáról (részlet) „Ha valami törvény megengedi a halottaknak, hogy beszéljenek,

ímé én a sírból hallatva kiáltást

sorsomat elmondom neked, idegen. (…) a bíborbanszületett boldog Ioannes, (…) törvényes házasságban kapcsolt magához engem,

s vele együtt uralkodván az ausonok földjén

világra hozok négy fiút,

akik az ősi bíborteremben születtek meg,

és négy ékes leányt.

Látom férjem fényes győzelmeit,

diadalait napkelet és napnyugat felé,

diadalait északon és dél forró ege alatt.

Végül elhagyva a koronát, a bíbort,

a gyolcsruhát, a bíborköpenyt,

az apácák condráját öltöttem fel.

Meghalok Bithynia tartományában,

Ausonia császári palotájától távol élve,

hajó hoz vissza megint,

és poraim e helyre bíztam.

Ó, alkotóm és újraalkotóm megint,

aki lent adtál nekem világi hatalmat,

add meg odafent a mennyekben is a részemet.”

Piroska élete – ismeretlen bizánci szerző „Ez a dicső császárné boldog szülőktől, nyugati császároktól származott; hogy úgy mondjam, pólyás korától kezdve, mint a nemes növények, elárulta és előre jelezte, hogy idővel milyeneknek fognak mutatkozni sajátságai, mert mindjárt telve volt minden illemmel és bájjal, s dús lelki és testi szépségtől tündöklött, amikor pedig elkezdett növekedni s korban gyarapodni, még teljesebben növekedett az erényekben és természete kiválóságainak még fénylőbb ragyogását sugározta, úgyhogy nemcsak a közel, hanem a távol levők számára is világossá és ismertté lettek tulajdonságai. Amikor a dicső kegyes császárok és házastársak, Alexios Komnenos és Eirene szép és jellemileg kifogástalan leányt kerestek, és őt találták olyannak, aki, hogy úgy mondjam, minden tekintetben gazdag a szépségekben, feleségül adták Istentől ajándékozott sarjukhoz, bíborbanszületett Ioannes császárhoz. Ettől egyenlő számú fiú- és leánygyermeket szült, összesen nyolcat, és ezeket pompásan és császári módon nevelte fel”.

Árpád-házi Szent Piroska jelentősége:

1. női szentünk,

2. a szegények, elesettek, betegek gyámolítója,

3. Bizánc és Magyarország közti kapcsolatok ápolója.

