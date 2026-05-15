Jannik SinnerNovak DjokovicsteniszAndrej RubljovRoland Garros

Sinner sérülése a Roland Garros előtt? Reagált az új csúcstartó

Jannik Sinner megdöntötte Novak Djokovics csúcsát. Az olasz világelső lett az első teniszező, aki egymás után 32, ATP 1000-es tornán vívott meccset is meg tudott nyerni. Sinner a római negyeddöntőben, Andrej Rubljov elleni sikerével hagyta le Djokovicsot, viszont az olaszok öröme mégsem lehetett teljes: a második játszmában kedvencük fájdalmas arccal a lábához kapott.

Koczó Dávid
2026. 05. 15. 11:54
Jannik Sinner megállíthatatlan, Novak Djokovic rekordját is megdöntötte, de vajon a lábfájdalma sérülést jelez? Fotó: AFP/Tiziana Fabi
– Normális, ha eljön egy nap a tornán, amikor az ember fáradt. Sokat játszom, hosszú napjaim vannak, próbálom folytatni – próbálta megnyugtatni az érte aggódókat Sinner.

Jelenlegi formájában az olasz csúcsfavoritja a jövő vasárnap kezdődő Roland Garrosnak, különösen úgy, hogy a címvédő Carlos Alcaraz kihagyja a salakpályás Grand Slam-tornát.

Sinner elérheti, amire csak Djokovics volt képes

Miközben a győzelmi sorozat terén már lehagyta a szerb legendát, Jannik Sinner két győzelemre van attól, hogy Djokovics után mindössze a második teniszező legyen, aki valamennyi ATP 1000-es trófeát begyűjti. Az olasznak már csak a hazai, római serleg hiányzik, idén még az elődöntőben Danyiil Medvegyev, a fináléban esetleg Casper Ruud vagy Luciano Darderi állhatja útját.

Érdekesség, hogy a tenisz nagy hármasának másik két tagja, Roger Federer és Rafael Nadal még csak igazán közel sem került az 1000-esek besöpréséhez. Federernek kettő (Monte-Carlo, Róma), Nadalnak három (Miami, Sanghaj, Párizs) trófea is hiányzik a kilencből.

 

