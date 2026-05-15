Sinner sérülése a Roland Garros előtt? Reagált az új csúcstartó

– Normális, ha eljön egy nap a tornán, amikor az ember fáradt. Sokat játszom, hosszú napjaim vannak, próbálom folytatni – próbálta megnyugtatni az érte aggódókat Sinner.

Jelenlegi formájában az olasz csúcsfavoritja a jövő vasárnap kezdődő Roland Garrosnak, különösen úgy, hogy a címvédő Carlos Alcaraz kihagyja a salakpályás Grand Slam-tornát.

Sinner elérheti, amire csak Djokovics volt képes

Miközben a győzelmi sorozat terén már lehagyta a szerb legendát, Jannik Sinner két győzelemre van attól, hogy Djokovics után mindössze a második teniszező legyen, aki valamennyi ATP 1000-es trófeát begyűjti. Az olasznak már csak a hazai, római serleg hiányzik, idén még az elődöntőben Danyiil Medvegyev, a fináléban esetleg Casper Ruud vagy Luciano Darderi állhatja útját.