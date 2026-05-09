Djokovics a háttérben marad, nem válaszolt a mindenkit foglalkoztató kérdésre

– Azért jöttem, hogy játsszak egy vagy több meccset, ebből sajnos egy lett. Nem teniszeztem annyira rosszul. Oké, a második szett felejthető volt, de az elsőben és a harmadikban jól játszottam. Dino megérdemelte a győzelmet – mondta a meccsről Djokovics, aki annyit azért elismert: szerette volna korábban elkezdeni a salakszezont, de a teste nem engedte.

Nem emlékszem, mikor készülhettem úgy utoljára Grand Slam-tornára, hogy ne akadályozott volna semmilyen fizikai vagy egészségügyi probléma

– tette hozzá a szerb, aki két nappal a Roland Garros május 24-i rajtja előtt ünnepli majd a 39. születésnapját.

Roland Garros: lesz bojkott?

Az már biztos, hogy a párizsi Grand Slam-tornán sérülése miatt nem indul a címvédő Carlos Alcaraz, az utóbbi napokban pedig még a bojkottot is szóba hozta a női világelső, Arina Szabalenka, a vezető teniszezők ugyanis nem elégedettek azzal, hogy a Roland Garros bevételének csupán 15 százalékát osztják ki pénznyereményként a játékosok között.