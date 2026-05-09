Novak DjokovicsteniszJannik SinnerArina SzabalenkaRoland Garros

Djokovics a háttérben marad, nem válaszolt a mindenkit foglalkoztató kérdésre

Elveszítette első mérkőzését a római ATP 1000-es tenisztornán Novak Djokovics. A szerb klasszis szettelőnyről kapott ki a horvát Dino Prizmic ellen. A korábbi junior Roland Garros-bajnok Prizmic korábban Fucsovics Márton ellen is nyert a tornán., most példaképét is legyőzte. Novak Djokovics érezhetően nincs százszázalékos fizikai állapotban az idei Roland Garros előtt, de részletekbe nem volt hajlandó belemenni.

Koczó Dávid
2026. 05. 09. 6:49
Novak Djokovic szíve szerint még sokáig teniszezne, de a teste egyre jobban korlátozza, a Roland Garros előtt Rómában Dino Prizmic ellen kapott ki Fotó: AFP/Tiziana Fabi
– Azért jöttem, hogy játsszak egy vagy több meccset, ebből sajnos egy lett. Nem teniszeztem annyira rosszul. Oké, a második szett felejthető volt, de az elsőben és a harmadikban jól játszottam. Dino megérdemelte a győzelmet – mondta a meccsről Djokovics, aki annyit azért elismert: szerette volna korábban elkezdeni a salakszezont, de a teste nem engedte.

Nem emlékszem, mikor készülhettem úgy utoljára Grand Slam-tornára, hogy ne akadályozott volna semmilyen fizikai vagy egészségügyi probléma

– tette hozzá a szerb, aki két nappal a Roland Garros május 24-i rajtja előtt ünnepli majd a 39. születésnapját.

Roland Garros: lesz bojkott?

Az már biztos, hogy a párizsi Grand Slam-tornán sérülése miatt nem indul a címvédő Carlos Alcaraz, az utóbbi napokban pedig még a bojkottot is szóba hozta a női világelső, Arina Szabalenka, a vezető teniszezők ugyanis nem elégedettek azzal, hogy a Roland Garros bevételének csupán 15 százalékát osztják ki pénznyereményként a játékosok között.

Djokovics támogatásáról biztosította Szabalenkáékat, ugyanakkor a szerb, aki néhány éve még érdekvédelmi szervezetet alapított, most már a háttérben kíván maradni.

Jannik Sinner a tisztelet hiányát emelte ki, ugyanakkor az biztosnak látszik, hogy az idei Roland Garrost nem fenyegeti bojkott.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
