Sinner olyat tett, amire Djokovics sose volt képes, hamar rátehet még egy lapáttal
Jannik Sinner tovább menetel. Az olasz világelső a legutóbbi négy ATP 1000-es tenisztornát megnyerte, s immár Madridban is elődöntős, miután 6:2, 7:6-ra nyert a hazaiak tizenkilenc éves játékosa, Rafael Jódar ellen. Sinner mindössze a harmadik játékos, aki egy év első négy mesterversenyén kivétel nélkül elődöntőt játszhat. Novak Djokovics sosem ért el ilyen sorozatot, Roger Federer és Rafael Nadal igen, az egymás utáni öt ATP 1000-es trófeával viszont abszolút példátlan bravúrt ünnepelhetne Sinner.
