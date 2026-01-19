Rendkívüli

Különleges családi Mercedes készül mostantól Kecskeméten

Megkezdődött az új GLB hazai gyártása. Íme, a fő tudnivalók az elektromos, majd hibridként is kapható SUV-ról, árakkal.

2026. 01. 19. 11:30
Fotó: Mercedes-Benz AG
Nagyobb méretű kompakt SUV-val váltja az első generációs GLB- t, illetve az EQB modellt a Mercedes-Benz. Látványos formázású karosszériája már egyenesebb vonalakat mutat, hogy ezzel is erősítsék a családi hovatartozást (különösen az ikonikus G osztállyal való rokonságot). Persze csak a dizájn utal a terepjárásra, a valóságban alapvetően közúti használatra szánt családi autóval van dolgunk, ugyanakkor tény, hogy létezik 4×4-es kivitele is. Visszavettek a krómdíszekből, helyette csillagokkal szórták tele a karosszériát, a kocsi orrán lévő panelen 94, az üvegtetőn 158 darabot helyeztek el a formatervezők, és ott vannak még a lámpákban lévő háromágú csillagot idéző menetfények is.

Már 4,7 méteres a teljes hossz. A típuselődben még volt, ebben már nem lesz dízelmotor. Fotó: Mercedes-Benz AG

Belül tágasabb: akár heten is helyet foglalhatnak

Megtartották az 5 vagy 5+2 személyes karosszériát, a széria üvegtető jóvoltából növekedett a fejtér az első két ülésnél, a sínen tologatható második sorban hosszabb lett az ülőlap, a harmadik – alapvetően gyerekeknek szánt – üléssorban pedig a lábtér méretét növelték meg. A csomagtérhez (540–1715 liter az ötülésesben, 480–1605 liter a hétülésesben) hozzájön még egy vízmértékben 127 literes első tárolórekesz is a kezdetben kizárólag elektromos hajtással kapható SUV-ban. Mindez annak köszönhető, hogy az elődmodellekhez képest megnövelték a méreteket, a karosszéria 4732 mm hosszú, 1861 mm széles és 1687 mm magas, miközben 2889 mm a tengelytávolság.

Sínen tologatható a második sor, leghátul immár 1,71 méter magas utasok is elférnek. Fotó: Mercedes-Benz AG

Mesterséges intelligencia és letölthető extrák

Ahogy az manapság lenni szokott, még több digitális szolgáltatással igyekszik az utasok kedvében járni az új szabadidő-autó. Látványos, nagypaneles műszerfalán akár három képernyő (10,25+14+14 col) is lehet egymás mellett, a digitális segéd a Microsoft, a Google és a ChatGPT mesterséges intelligenciájával dolgozik együtt a problémamegoldáson. Nem kell megszenvedni a szépségért, mert a 20 colos felnikhez már elektronikusan vezérelt lengéscsillapítást is adnak, melynél a rossz utakra Comfort hangolás választható.

Akár három képernyő is lehet a műszerfalon, melynek kialakítása a CLA-éhoz hasonló. Fotó: Mercedes-Benz AG

A vonóhorog terhelhetősége száz kilogramm, így akár több elektromos kerékpárt is lehet szállítani az ide felszerelt tartón, az összkerékhajtású változat két tonnát vontathat. Vezetőtámogató rendszereinek arzenálja nyolc kamerát, ö radar- és tizenkét ultrahangos érzékelőt használ, a vezérlőegység vízhűtésű számítógép, amelynek a tudását távoli frissítésekkel fogják a jövőben bővíteni. Az MB.Drive csomag tartalmát igénytől függően lehet majd bővíteni a vásárlást követően, például autópálya-segéddel, parkolóasszisztenssel.

Szériatartozékként adják a fix üvegtetőt, amelyen ott vannak a csillagok is. Fotó: Mercedes-Benz AG

Elektromos nyitány után jönnek a hibridek

Kecskeméten első körben az elektromos Mercedes-Benz sorozatgyártása indult meg, méghozzá a hátsó villanymotoros 250+ (teljesítmény: 272 LE, nyomaték: 335 Nm), illetve a kétmotoros, ezáltal összkerékhajtású 350 4Matic (teljesítmény: 354 LE, nyomaték: 515 Nm) kivitelben. Mindkettő 85 kWh kapacitású akkumulátort kap, ami 631, illetve 615 kilométeres hatótávolságra elég. A 800 voltos nagyfeszültségű rendszer jóvoltából 320 kW-os lehet a villámtöltés, megfelelő töltőoszlopon tíz perc alatt 260 kilométerre elég energiát lehet vételezni.

Patkó alakú keretbe foglalják a lámpákat, a hétüléses kivitel miatt meredek a hátsó ablak. Fotó: Mercedes-Benz AG

Már megjelentek a márka magyarországi honlapjának konfigurátorában az árak, ezek alapján a GLB 250+ alapmodellért 22,38, míg a kétmotoros 350 4Matic kivitelért 24,6 millió forintot kérnek extrák nélkül. Természetesen mindkettő zöld rendszámot kap, céges vásárlók a keret erejéig állami támogatást is kérhetnek. Néhány hónappal később 1,5-ös benzinmotorral és 48 voltos hajtással is – jóval kedvezőbb áron – elérhető lesz a kecskeméti SUV, mely amúgy műszaki tartalmán a nemrég Év autója díjat nyert Mercedes-Benz CLA-val osztozik. 


 

