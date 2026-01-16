MercedesKecskemétautógyártás

Nagy dobásra készül a Mercedes – Komoly szerepet szánnak Magyarországnak

Remek évet tudhat maga mögött a legrégebbi német autóipari konszern. A Mercedes-Benz Group 2025-ben több mint 2 millió jármű értékesítése mellett az innovatív megoldásokat helyezte fókuszba, melyben a magyarországi gyárnak is komoly szerepet szánnak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 9:53
Illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Nagyszerű évet zárt 2025-ben a Mercedes-Benz Group. A német autóipari vállalat összesen 2 160 000 személyautót és kishaszonjárművet értékesített, miközben a Mercedes-AMG márka 7 százalékos növekedést ért el, a G-osztály pedig történetének legjobb értékesítési évét produkálta – írja a Világgazdaság

Mercedes
Fotó: Mercedes-Benz 

Történelmi lépést tett a Mercedes 2025-ben

A patinás márka számára a tavalyi év legerősebb negyedéve a negyedik volt: 558 400 személyautó és kishaszonjármű eladásával, ami 6 százalékos növekedést jelent az azt megelőző negyedévhez viszonyítva. Emelkedtek a tisztán elektromos modellekre érkező megrendelések is, amit az új elektromos CLA és GLC, valamint az elektromos kishaszonjárművek iránti erős kereslet hajtott.

A Mercedes-Benz Group AG igazgatósága elnökének tájékoztatása szerint: 2025-ben elindítottuk a Mercedes-Benz történetének eddigi legnagyobb termék- és technológiai bevezetési programját, amelynek középpontjában a legmodernebb elektromos hajtásrendszerek és intelligens szoftverek állnak. Az új CLA remekül példázza termékeink minőségét és innovációs tartalmát. És a java még hátravan: 

2026-ban, 140 évvel az autó feltalálása után, változatlan elkötelezettséggel és csapatszellemben folytatjuk a programot, hogy a világ legvonzóbb autóit építsük

 – ismertette a vállalat pénteki közleményében Ola Källenius.

A nagy termékbevezetési hullámból a magyarországi gyár is tevékenyen kiveszi a részét. Ezt jól mutatja az a decemberi bejelentés, mely szerint a vártnál hamarabb kezdi meg új modelljének gyártását az egyik legnagyobb német autóipari óriás. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár futószalagjáról már januárban legördül az első GLB, amely egy igazi családi autó.

Szépen alakultak a konszern globális eredményei is

2025-ben a Mercedes-Benz személyautó-eladásai számos európai piacon növekedtek: Németországban 1 százalékkal, Spanyolországban 6 százalékkal, Lengyelországban pedig 6 százalékkal. Ezen kívül olyan kulcspiacokon is bővültek, mint Dél-Amerika (+54 százalék), Ausztrália (+10 százalék), Törökország (+11 százalék) és az Öböl-menti államok (+3 százalék).

Az Amerikai Egyesült Államokban ugyanakkor Donald Trump vámháborúja és az átgondolt készletgazdálkodás visszafogta a csoportszintű eladásokat, ugyanakkor az ügyfeleknek átadott járművek száma 1 százalékkal emelkedett.

A Kínában tapasztalható éles versenyhelyzetben a Mercedes-Benz továbbra is a hosszútávú ügyfélértékre és a kiemelkedő termék- és technológiai élményre fókuszál; 2025-ben a vállalat megőrizte vezető piaci részesedését az 1 millió RMB feletti árszegmensben. Ugyanakkor a nyilatkozatok alapján a német luxusautó-gyártók is tisztában vannak vele, hogy a 2026-os év még hevesebb versenyt fog hozni, ahol ők a kiváló modelljeik ellenére is hendikeppel indulnak. Most bánhatják igazán, hogy elkényelmesedtek, s nem vették elég komolyan a kínai elektromos átállás feszített tempóját, amit helyi versenytársaik diktáltak.

Jelentősen növekszik az elektromos szegmens

A negyedik negyedévben a tisztán elektromos autók értékesítése 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához, és 18 százalékkal a harmadik negyedévhez képest, főleg az új elektromos CLA-nak köszönhetően. A plug-in hibrid modellek globális eladásai 2025-ben 9 százalékkal bővültek, így az év egészében 368 600 elektromos jármű talált gazdára világszinten, összességében stabil volumennel. Európában a Mercedes-Benz személyautók történetük legmagasabb EV-eladását érték el, 40 százalékos arányt képviselve a teljes értékesítésben. Számos piacon – többek között 

  • Franciaországban, 
  • Dániában, 
  • Indiában és 
  • Ausztráliában 

– minden korábbinál több tisztán elektromos járművet adtak el.

Az új, teljesen elektromos CLA iránti keresletet jelentősen erősítette, hogy a német „Auto Motor und Sport” szaklap történetének legjobb tesztautójaként értékelte, valamint elnyerte az Európai Év Autója zsűri „2026-os Év Autója” díját is.

Magasabb sebességre kapcsol a Mercedes

A vállalat közleménye kiemelte, hogy a Mercedes-Benz személyautó-üzletága 2026-ban folytatja a vállalat történetének legnagyobb termék- és technológiai bevezetési programját. A legfontosabb újdonságok közé tartozik az S-osztály, a GLE és a GLS jelentős modellfrissítése, az új elektromos GLC és a CLA Shooting Brake piaci bevezetése, az első, AMG elektromos architektúrára épülő szériamodell premierje, valamint az új elektromos C-osztály és az új GLA bemutatkozása. Az összes újdonság kiemelkedő ügyfélélményt kínál majd, az új Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) intuitív digitális funkcióira és a „Welcome Home” érzetet nyújtó kényelemre és biztonságra építve.

