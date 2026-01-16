Nagy dobásra készül a Mercedes – Komoly szerepet szánnak Magyarországnak

Nagyszerű évet zárt 2025-ben a Mercedes-Benz Group. A német autóipari vállalat összesen 2 160 000 személyautót és kishaszonjárművet értékesített, miközben a Mercedes-AMG márka 7 százalékos növekedést ért el, a G-osztály pedig történetének legjobb értékesítési évét produkálta – írja a Világgazdaság.

Fotó: Mercedes-Benz

Történelmi lépést tett a Mercedes 2025-ben

A patinás márka számára a tavalyi év legerősebb negyedéve a negyedik volt: 558 400 személyautó és kishaszonjármű eladásával, ami 6 százalékos növekedést jelent az azt megelőző negyedévhez viszonyítva. Emelkedtek a tisztán elektromos modellekre érkező megrendelések is, amit az új elektromos CLA és GLC, valamint az elektromos kishaszonjárművek iránti erős kereslet hajtott.

A Mercedes-Benz Group AG igazgatósága elnökének tájékoztatása szerint: 2025-ben elindítottuk a Mercedes-Benz történetének eddigi legnagyobb termék- és technológiai bevezetési programját, amelynek középpontjában a legmodernebb elektromos hajtásrendszerek és intelligens szoftverek állnak. Az új CLA remekül példázza termékeink minőségét és innovációs tartalmát. És a java még hátravan:

2026-ban, 140 évvel az autó feltalálása után, változatlan elkötelezettséggel és csapatszellemben folytatjuk a programot, hogy a világ legvonzóbb autóit építsük

– ismertette a vállalat pénteki közleményében Ola Källenius.

A nagy termékbevezetési hullámból a magyarországi gyár is tevékenyen kiveszi a részét. Ezt jól mutatja az a decemberi bejelentés, mely szerint a vártnál hamarabb kezdi meg új modelljének gyártását az egyik legnagyobb német autóipari óriás. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár futószalagjáról már januárban legördül az első GLB, amely egy igazi családi autó.

Szépen alakultak a konszern globális eredményei is

2025-ben a Mercedes-Benz személyautó-eladásai számos európai piacon növekedtek: Németországban 1 százalékkal, Spanyolországban 6 százalékkal, Lengyelországban pedig 6 százalékkal. Ezen kívül olyan kulcspiacokon is bővültek, mint Dél-Amerika (+54 százalék), Ausztrália (+10 százalék), Törökország (+11 százalék) és az Öböl-menti államok (+3 százalék).