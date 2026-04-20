autós hírMercedes-Benz C osztályprémiummárkaelektromos autók

Megdöbbentő műszerfallal érkezik a vadonatúj Mercedes C-osztály

Elektromos hajtása dacára olyan hatótávot ígér a sportos fazonú, high-tech újdonság, mint a benzinesek.

2026. 04. 20. 15:27
Fotó: Mercedes-Benz
Nem sokáig állt egyedül rivaldafényben az új BMW i3: a Mercedes-Benz lerántotta a leplet a vadonatúj, szintén elektromos hajtású C-osztályról (gyári kódnevén W 520-ról), amely a márka identitását hosszú ideig meghatározó sztártervező, Gorden Wagener utolsó csillagos munkája. Sosem volt még ennyire sportos megjelenésű Mercedes ebben a kategóriában, ami különösen profilból és hátulnézetből feltűnő GT-szerű, vagyis négyajtós kupés kialakítással és a kerek lámpákat összekötő fekete sávval. 

Sokan bánatára kombi (T-modell) nem várható ebből a generációból, és a C-osztályoknál már ideje a kiálló Benz-emblémás motorháztető is a múlté, ugyanakkor csillagokból nem lesz hiány, ezek stilizálva a lámpákban, a hatalmas Sky Control üvegtetőn és persze az ikonikusként jellemzett, valójában felül zárt, akár 1050 darab LED-del megvilágított hűtőrácson is megjelennek. Ami a praktikumot illeti, a 455 literes csomagteret egy 100 literes, töltőkábelnek szánt frunk is kiegészíti, az utastér tervezésénél pedig az osztályelső minőség és az otthonosság érzete volt a fő tervezési szempont. 

Nagy hangsúlyt helyeztek az új generációs MB.OS infotainment és a vezetéssegítő rendszerek kifinomult működésére, illetve a komplex díszkivilágítással messzemenően egyedivé tehető belső hangulatra, ráadásul a Burmester 4D hifin lejátszott zenére pulzáló fényjáték is elérhető. Persze mindezeknél feltűnőbb a műszerfal szinte „faltól falig” tartó, 39,1 colos átmérőjű Hyperscreen óriáskijelzője, ami természetesen együtt járt a fizikai gombok számának további csökkenésével, de szerencsére a legfontosabb funkciókhoz azért meghagytak párat. 

Műszakilag a nemrég megjelent GLC EQ szabadidő-autóhoz áll közel a C-osztály, így 800 voltos elektromos rendszert kap, 94,5 kWh-s kapacitású akkuja pedig nagyon gyorsan tölthető (akár 330 kW-tal), és a kifinomult aerodinamikával karöltve 762 kilométeres WLTP hatótávot garantál. Kezdetben egyféle hajtás választható elöl-hátul egy-egy villanymotorral és 490 lóerővel, a menettulajdonságokat pedig a szegmensben egyedülálló, feláras légrugózás és összkerékkormányzás javítja. Árakat még nem közöltek, de aligha lesz olcsó az újdonság; az árérzékeny vevők kedvéért a meglévő, belső égésű motoros Mercedes C-osztály is gyártásban marad.

