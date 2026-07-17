Trumpkínaiamerikai választás

Donald Trump páros lábbal szállt bele Kínába, a választás befolyásolását emlegette + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kínai befolyásolásról tett bejelentést Donald Trump. Az amerikai elnök félórás tévébeszédben állította azt, hogy a kínaiak megszerezték több százmillió amerikai választó érzékeny adatait, így tudták elérni, hogy Joe Biden győzzön a 2020-as elnökválasztáson.

2026. 07. 17. 11:51
Fotó: SAUL LOEB Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ugyanakkor az amerikai választási rendszer hiányosságairól és megbízhatatlanságáról már sokszor vitáztak a szakértők, 2016-ban épp a demokraták vádaskodtak azzal, hogy Oroszország befolyásolhatta az elnökválasztást, amelyet akkor Donald Trump nyert meg. A mostani beszédében arról is említést tett, hogy a nemzetbiztonsági minisztérium kimutatása szerint 278 ezer olyan ember is regisztrált szavazó jelenleg, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk. 

Trump a SAVE America jogszabály elfogadását szorgalmazta, amely szigorítaná a választási szabályokat, megtiltaná a levélben való szavazás szinte minden lehetőségét, az állampolgárságot igazolni kellene választáson való regisztrációhoz, és fényképes igazolvány birtokában lehetne csak leadni a szavazatot. 

A SAVE America hónapok óta a szenátus előtt van parkolópályán, így a novemberi választásnak jelentős súlya lehet, ha az amerikai felsőház a demokraták kezére jut. Az Egyesült Államokban államonként eltérőek a szavazási szabályok, a legtöbb helyen regisztrációt követően lehet csak szavazni, de olyan állam is létezik, ahol tilos elkérni a személyi azonosító okmányokat a voksolótól.

Trump kiakadt a médiára

Donald Trump beszédét a három nagy tévétársaság közül kettő, az ABC és az NBC nem közvetítette élőben, ahogy a CNN hírtelevízió sem. „Az ilyen csalásnak azzal kellene járnia, hogy visszavonják az engedélyüket" – mondta az amerikai elnök. Az amerikai alkotmányban rögzített jog, hogy a műsorszórók eldönthessék, mivel foglalkoznak, ugyanakkor az elnöki beszéd élő közvetítése hagyomány Amerikában, minthogy a népet érintő fontos információk hangoznak el. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekforsthoffer ágnes

Forsthoffer tehet egy szívességet

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha Forsthoffer Ágnes a megfosztási eljárás előtt maga írja alá a módosítást, akkor azt a lehetőséget is eljátssza, hogy a saját kormányának hatalmát stabil, európai szinten is védhető alapokra helyezze.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.