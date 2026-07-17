Donald Trump páros lábbal szállt bele Kínába, a választás befolyásolását emlegette + videó

Ugyanakkor az amerikai választási rendszer hiányosságairól és megbízhatatlanságáról már sokszor vitáztak a szakértők, 2016-ban épp a demokraták vádaskodtak azzal, hogy Oroszország befolyásolhatta az elnökválasztást, amelyet akkor Donald Trump nyert meg. A mostani beszédében arról is említést tett, hogy a nemzetbiztonsági minisztérium kimutatása szerint 278 ezer olyan ember is regisztrált szavazó jelenleg, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk.

Trump a SAVE America jogszabály elfogadását szorgalmazta, amely szigorítaná a választási szabályokat, megtiltaná a levélben való szavazás szinte minden lehetőségét, az állampolgárságot igazolni kellene választáson való regisztrációhoz, és fényképes igazolvány birtokában lehetne csak leadni a szavazatot.

A SAVE America hónapok óta a szenátus előtt van parkolópályán, így a novemberi választásnak jelentős súlya lehet, ha az amerikai felsőház a demokraták kezére jut. Az Egyesült Államokban államonként eltérőek a szavazási szabályok, a legtöbb helyen regisztrációt követően lehet csak szavazni, de olyan állam is létezik, ahol tilos elkérni a személyi azonosító okmányokat a voksolótól.

Trump kiakadt a médiára

Donald Trump beszédét a három nagy tévétársaság közül kettő, az ABC és az NBC nem közvetítette élőben, ahogy a CNN hírtelevízió sem. „Az ilyen csalásnak azzal kellene járnia, hogy visszavonják az engedélyüket" – mondta az amerikai elnök. Az amerikai alkotmányban rögzített jog, hogy a műsorszórók eldönthessék, mivel foglalkoznak, ugyanakkor az elnöki beszéd élő közvetítése hagyomány Amerikában, minthogy a népet érintő fontos információk hangoznak el.