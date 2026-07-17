Az M4 Sport eközben továbbra is közvetíti majd a labdarúgó NB I, benne a legnagyobb érdeklődést kiváltó Ferencváros bajnoki mérkőzéseit is, az erről szóló a megállapodást kedden jelentették be.
Nem az M4 Sport közvetíti a Fradi következő európai kupameccsét
Kettős győzelemmel jutott tovább a Ferencváros futballcsapata a szerb Vojvodina ellen az Európa-liga selejtezőjének első fordulójából. Ezt a két meccset még – az évek óta megszokottak szerint – a közmédia közvetítette, de a Fradi következő, hollandiai, Twente elleni európai kupameccsét már a Sport Tv adja majd élőben.
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