Kickl a klagenfurti kiállítóteremben tartott gyűlésen „népi kancellári” bejelentéssel nyitotta meg felszólalását. Úgy fogalmazott: Ausztria jövője „itthon van”, és szerinte az FPÖ célja lebontani a határt a politika és a lakosság között.
Herbert Kickl új választásokat és „szabadságharcot” követel
Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szövetségi pártelnöke szombaton Klagenfurtban, a párt újévi találkozóján hivatalosan is elindította az FPÖ választási kampányát. A rendezvényen több ezer támogató előtt jelentette ki: „2026 a mi évünk lesz, a Szabadságpárt éve lesz.” Beszédében új választásokat követelt, azzal az indokkal, hogy a jelenlegi szövetségi kormányt „senki sem választotta meg”.
A kormányt azzal vádolta, hogy elvette a választók szavazatait, pénzét és jövőjét, ezért szerinte csak új választások jelenthetnek megoldást.
Határozottan cáfolta, hogy bármiféle titkos tárgyalást folytattak volna az ÖVP-vel, hangsúlyozva: politikáját kizárólag „tisztaság” jellemzi – írja az Exxpress.
A beszéd jelentős része a párt történetére és Jörg Haider örökségére épült. Kickl felidézte, hogy az FPÖ idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, valamint azt is, hogy negyven éve vette át a párt vezetését Jörg Haider. A volt pártelnököt és karintiai kormányzót az osztrákok védelmezőjeként méltatta, és támogatói körében felmerült a Koralm-alagút „Jörg Haider-alagútra” való átnevezésének követelése is.
Kickl hangsúlyozta, hogy nem készül visszatérni a karintiai tartományi politikába, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy minden erejével támogatja a tartomány lakosságát, különösen a közelgő önkormányzati és későbbi tartományi választások előtt.
Úgy fogalmazott: a Szabadságpárt évei voltak Karintia legjobb évei, és ezt szövetségi szinten is meg kell ismételni.
További Külföld híreink
Az ukrajnai háborúról szólva Kickl bírálta a fegyverkezési versenyt, és a semlegesség politikája mellett érvelt. Kijelentette:
Ausztriának képesnek kell lennie megvédeni magát, ugyanakkor nem szabad konfliktusokba és háborúkba sodródnia.
A kormányt élesen bírálta gazdaságpolitikai tervei miatt is, az áfacsökkentést jelentéktelen könnyítésnek nevezte, a műanyagadót pedig értelmetlen teherként jellemezte.
További Külföld híreink
Beszéde végén Kickl kompromisszummentes politikát hirdetett többek között az orosz szankciók, a klímapolitika, a digitális euró, a cenzúra és a bevándorlás kérdésében. Megoldásként „Ausztria erőddé alakítását”, a bevándorlás leállítását és a remigrációt nevezte meg. A mintegy hetvenperces felszólalást álló ováció zárta, az esemény pedig egyben az FPÖ új online rádiójának, az Austria Firstnek az indulását is jelentette.
Borítókép: FPÖ (Forrás: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Több halálos áldozata is van a lavináknak a népszerű osztrák síterep közelében
A térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt.
Az EU és a Mercosur aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői szombaton a paraguayi fővárosban, Asunciónban több mint huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Szijjártó Péter: Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem…
A közösségi médiában osztotta meg bejegyzését.
Energiaválság tombol Ukrajnában, Zelenszkij szükséghelyzetet rendelt el
A helyzetet tovább rontja a rendkívüli hideg.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Több halálos áldozata is van a lavináknak a népszerű osztrák síterep közelében
A térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt.
Az EU és a Mercosur aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői szombaton a paraguayi fővárosban, Asunciónban több mint huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Szijjártó Péter: Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem…
A közösségi médiában osztotta meg bejegyzését.
Energiaválság tombol Ukrajnában, Zelenszkij szükséghelyzetet rendelt el
A helyzetet tovább rontja a rendkívüli hideg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!