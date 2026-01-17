Herbert Kickl új választásokat és „szabadságharcot” követel

A kormányt azzal vádolta, hogy elvette a választók szavazatait, pénzét és jövőjét, ezért szerinte csak új választások jelenthetnek megoldást.

Határozottan cáfolta, hogy bármiféle titkos tárgyalást folytattak volna az ÖVP-vel, hangsúlyozva: politikáját kizárólag „tisztaság” jellemzi – írja az Exxpress.

A beszéd jelentős része a párt történetére és Jörg Haider örökségére épült. Kickl felidézte, hogy az FPÖ idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, valamint azt is, hogy negyven éve vette át a párt vezetését Jörg Haider. A volt pártelnököt és karintiai kormányzót az osztrákok védelmezőjeként méltatta, és támogatói körében felmerült a Koralm-alagút „Jörg Haider-alagútra” való átnevezésének követelése is.

Kickl hangsúlyozta, hogy nem készül visszatérni a karintiai tartományi politikába, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy minden erejével támogatja a tartomány lakosságát, különösen a közelgő önkormányzati és későbbi tartományi választások előtt.

Úgy fogalmazott: a Szabadságpárt évei voltak Karintia legjobb évei, és ezt szövetségi szinten is meg kell ismételni.