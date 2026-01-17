AusztriaFPÖválasztáskampányHerbert Kickl

Herbert Kickl új választásokat és „szabadságharcot” követel

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szövetségi pártelnöke szombaton Klagenfurtban, a párt újévi találkozóján hivatalosan is elindította az FPÖ választási kampányát. A rendezvényen több ezer támogató előtt jelentette ki: „2026 a mi évünk lesz, a Szabadságpárt éve lesz.” Beszédében új választásokat követelt, azzal az indokkal, hogy a jelenlegi szövetségi kormányt „senki sem választotta meg”.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 21:26
Herbert Kickl (FPÖ) Fotó: HELMUT FOHRINGER Forrás: APA-PictureDesk
Kickl a klagenfurti kiállítóteremben tartott gyűlésen „népi kancellári” bejelentéssel nyitotta meg felszólalását. Úgy fogalmazott: Ausztria jövője „itthon van”, és szerinte az FPÖ célja lebontani a határt a politika és a lakosság között. 

Herbert Kickl hivatalosan is elindította az FPÖ választási kampányát (Fotó: AFP/ROLAND SCHLAGER)
A kormányt azzal vádolta, hogy elvette a választók szavazatait, pénzét és jövőjét, ezért szerinte csak új választások jelenthetnek megoldást. 

Határozottan cáfolta, hogy bármiféle titkos tárgyalást folytattak volna az ÖVP-vel, hangsúlyozva: politikáját kizárólag „tisztaság” jellemzi – írja az Exxpress.

A beszéd jelentős része a párt történetére és Jörg Haider örökségére épült. Kickl felidézte, hogy az FPÖ idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, valamint azt is, hogy negyven éve vette át a párt vezetését Jörg Haider. A volt pártelnököt és karintiai kormányzót az osztrákok védelmezőjeként méltatta, és támogatói körében felmerült a Koralm-alagút „Jörg Haider-alagútra” való átnevezésének követelése is.

Kickl hangsúlyozta, hogy nem készül visszatérni a karintiai tartományi politikába, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy minden erejével támogatja a tartomány lakosságát, különösen a közelgő önkormányzati és későbbi tartományi választások előtt.

Úgy fogalmazott: a Szabadságpárt évei voltak Karintia legjobb évei, és ezt szövetségi szinten is meg kell ismételni.

Az ukrajnai háborúról szólva Kickl bírálta a fegyverkezési versenyt, és a semlegesség politikája mellett érvelt. Kijelentette: 

Ausztriának képesnek kell lennie megvédeni magát, ugyanakkor nem szabad konfliktusokba és háborúkba sodródnia.

A kormányt élesen bírálta gazdaságpolitikai tervei miatt is, az áfacsökkentést jelentéktelen könnyítésnek nevezte, a műanyagadót pedig értelmetlen teherként jellemezte.

Beszéde végén Kickl kompromisszummentes politikát hirdetett többek között az orosz szankciók, a klímapolitika, a digitális euró, a cenzúra és a bevándorlás kérdésében. Megoldásként „Ausztria erőddé alakítását”, a bevándorlás leállítását és a remigrációt nevezte meg. A mintegy hetvenperces felszólalást álló ováció zárta, az esemény pedig egyben az FPÖ új online rádiójának, az Austria Firstnek az indulását is jelentette.

Borítókép: FPÖ (Forrás: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

