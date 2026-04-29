Óriási krízis előtt állnak az európai légitársaságok

Az iráni konfliktus az egész világ energiaellátást felborította, ez alól pedig az utazás sem képez kivételt. Az európai légitársaságok a Covid óta nem látott krízissel néznek szembe, miután a repülőgép-üzemanyagárak több mint 84 százalékkal emelkedtek, így hamarosan feltehetőleg korlátozások jöhetnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 15:12
Fotó: LUIS BOZA Forrás: NurPhoto
Walsh azonban azt mondta, hogy a helyzet még nem olyan rossz, mint a 2020-as világjárvány okozta fennakadások, amelyek az utazási kereslet zuhanásához és a légi közlekedési ágazat több száz milliárd dolláros veszteségéhez vezettek.

– Azt hiszem, a Covid teljesen más léptékű volt – tette hozzá Walsh. – Amit itt látunk, az valójában költségprobléma a légitársaságok számára. A légi közlekedés iránti alapvető kereslet továbbra is erős, és ez pozitív.

A háború évtizedek óta a legsúlyosabb energiaválságot hozta magával, a légitársaságok részvényei pedig meredeken zuhannak, mivel a konfliktus lezárásáról és a kritikus fontosságú Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló béketárgyalások elakadtak. Normális esetben a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz szükségletének körülbelül egyötöde halad át ezen a vízi úton.

A légitársaságok most arra figyelmeztetnek, hogy a fix árak rögzítésében segítő fedezeti ügyleteik kifutóban vannak, a kilátások pedig egyre borúsabbak, mivel az emberek elhalasztják az utazások lefoglalását vagy az otthonukhoz közelebb tervezik az útjaikat, hogy elkerüljék a lehetséges fennakadásokat és a magasabb viteldíjakat. 

Ebba Busch svéd energiaügyi miniszter kedden korai figyelmeztetést adott ki a potenciális üzemanyaghiányról a jelenlegi jó ellátás ellenére, és arra intette a svédeket, hogy gondolják át az utazási terveiket.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója azonban lehűtötte az aggodalmakat. – Úgy gondoljuk, hogy az ellátási zavarok kockázata csökkenőben van – mondta a Reutersnek, hivatkozva a hét elején Európa-szerte beszállítókkal folytatott beszélgetésekre. Váradi József, a Wizz Air európai fapados légitársaság vezérigazgatója hétfőn azt nyilatkozta, hogy a nyári foglalások erősek. Az easyJet és a TUI utazásszervező azonban az elmúlt hetekben a foglalások visszaesését jelentette be, és nyereségriasztást adott ki.

Váradi eközben óvatosságra intett, miután a konfliktus befejezése sem oldaná meg gyorsan a magas üzemanyagárak problémáját.

– Még ha véget is ér a háború Iránban, nem hiszem, hogy ez visszaállítaná az üzemanyag árát a két hónappal ezelőtti szintre – mondta londoni újságíróknak.

Az Air France–KLM, a British Airways tulajdonosa, az IAG és a Lufthansa várhatóan ezen a héten teszi majd közzé első negyedéves eredményeit. A háborúra válaszul egyébként együttesen emelték az árakat és csökkentették a járatkapacitást a vállalatok. Utóbbi tendencia várhatóan folytatódni fog a jövőben is, azaz egyre több vállalat dönthet majd a járatszámok radikális visszavágása mellett. 

 

Borítókép: A Wizz Air gépei egy repülőtér kifutóján (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu