Csendben drágul a repülés, de nem az áll a háttérben, amire először gondolnánk

A diszkont-légitársaságoknál a modell korábban kialakult, de ott is látható az áremelkedés. A Wizz Air 2022 és 2025 között több lépésben emelte a WIZZ Priority árát, valamint az ülésválasztás és az adminisztratív díjak költségét. A Ryanair 2023–2025 között növelte a priority szolgáltatás és a kabinpoggyász árát, miközben a büntető jellegű díjak is emelkedtek.
A hagyományos és a diszkont modell közötti különbség csökkenését jól mutatja, hogy még a prémium légitársaságok is elindultak ebbe az irányba.
Az Emirates 2024-ben bizonyos olcsóbb tarifákból kivette a feladott poggyászt, és több esetben fizetőssé tette az ülésválasztást. A Qatar Airways 2024–2025-ben vezette be a lite jegyeket, amelyek kevesebb szolgáltatást tartalmaznak.
