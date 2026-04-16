Megsértette az alaptörvényt Magyar Péter

„Az államfőt a kormányfő vagy választás után mint leendő kormányfő-jelölt legitim módon kritizálhatja még nyilvánosan is az okok megjelölésével, de ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra, az alkotmánysértést jelent” – hívta fel a figyelmet Pokol Béla egykori alkotmánybíró.

Magyar Péter a Sándor-palotánál (Fotó: Balogh Dávid)

Pokol Béla a lemondásra való felszólítással, illetve az államfő kritizálásával kapcsolatban leírta, a miniszterelnöki szék várományosa

ezt megteheti a konkrét okok megnevezésével az Országgyűlésben, az erről szóló hatályos alkotmányos szabály, az Alaptörvény 13. cikkének (2) bekezdése alapján hivataltól megfosztását kezdeményezve, majd az ezt jóváhagyó kétharmados országgyűlési határozat alapján az erről döntő Alkotmánybírósághoz fordulóan egy beadványban. De enélkül megtenni ezt a lépést már az alkotmányos szabályok megsértését jelenti.

A szakértő szerint kijelenthető, hogy Magyar Péter még hivatalba lépése előtt már alkotmánysértést követett el.

Mint ismert, Magyar Péter a Tisza Párt választási győzelmét követően lemondásra szólította fel a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírósági Hivatal és az Alkotmánybíróság vezetőjét, illetve a köztársasági elnököt. A Tisza Párt elnöke később kijelentette, hogy a jogállami kereteket betartva tervezik eltávolítani az említett közjogi méltóságokat.