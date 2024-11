Botrányosan viselkedett Magyar Péter a bicskei gyermekotthonnál + videó

Alig egy hete még egy miskolci gyermekotthonban fenyegette meg Magyar Péter európai parlamenti képviselőként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét. Válaszul Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár azt jelezte számára, hogy további „képviselői látogatására” a jövőben nem tartanak igényt.

Úgy tűnik, ennek ellenére Magyar Péter pénteken újra provokálni akart.

Most a bicskei gyermekotthonba kívánt kéretlenül bejutni. Ott azonban Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár várta. Ez meglephette a Tisza Párt elnökét, ugyanis rögtön támadni kezdte a kormánypárti politikust. Magyar Péter látszólag a gyermekotthonok helyzetéről várt volna felvilágosítást, amire az államtitkár válaszolt volna.

Csakhogy Magyar Péter valószínűleg nem azokra volt kíváncsi, mivel lényegében egyetlen mondatot sem hagyott befejezni az államtitkárnak. Provokatív, arrogáns és erőszakos stílusban igyekezett mindvégig Csizi Péterbe fojtani a szót, aki egyébként végig nyugodt tudott maradni.

A politikus elmondta, hogy az egész előadás Magyar Péter részéről csupán politikai show-műsor, fellépése pedig itt is és a miskolci gyermekotthonban provokatív és erőszakos volt. Szerinte erre éppen a gyerekeknek van a legkevésbé szükségük, így ahogyan már Fülöp Attila szociális államtitkár is megüzente, ide, a bicskei gyermekotthonba sem juthat be Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke egy órán át provokált, vitatkozott és a hangját emelgette, míg végül kénytelen volt tudomásul venni, hogy eredeti célját, vagyis hogy beléphessen a gyermekotthonba, képtelen volt elérni.