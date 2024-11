Magyar Péter álszent, hazug kampányt folytatott

„Soros-ügynökök” a listán

Nem lehet véletlen, hogy a Tisza Párt választási listájának első tíz helyére szinte kizárólag olyan emberek kerültek, akinek addigi pályafutása globalista ngo-khoz, illetve konkrétan Soros György hálózatához tartozó szervezetekhez kapcsolódott. Ők azóta már Brüsszelben vannak, a Tisza Párt színeiben képviselőként dolgoznak a magyar érdekek ellen, támadják a rezsicsökkentést, vagy éppen támogatják a gazdák földalapú támogatásának megszüntetését.

Az egyik ilyen képviselő Kollár Kinga, aki az M1 riporterének kérdésére a ferihegyi reptéren ingerülten cáfolta, hogy „agyhalott” lenne. Arról már nem volt alkalom megkérdezni Magyar Péter EP-képviselőjét, hogy a főnöke vajon rá gondolt-e, amikor Soros-ügynökökről beszélt a barátnőjének a kiszivárgott hangfelvételen.

Kollár Kinga pályafutását és megnyilatkozásait tekintve tény ugyanakkor, hogy nem áll távol az amerikai spekuláns világától. A politikus 2021 óta Luxemburgban, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Ügyekért Felelős Főigazgatóságán dolgozott. A közösségi oldalán közzétett korábbi bejegyzésében pedig nyíltan globalistának és liberálisnak vallotta magát Kollár, aki egyébként agymosottnak nevezte a magyarokat az ukrajnai háború kapcsán.

Kollárhoz hasonlóan sok évig Brüsszelnek dolgozott a magyar rezsicsökkentés ellen kirohanást intéző Gerzsenyi Gabriella. Róla az tudható, hogy szivárványos felsőben fotózkodott, migrációpárti és hisz a multikulturális társadalomban.

Bujdosó Andrea is megfelel a Soros által propagált elveknek. Ő annyira woke, hogy a LinkedIn-profiljánál kiírta, hogy milyen névmáson szólítsák. Emellett támogatja az LMBTQ-lobbit, ráadásul az ő esetében formális kapcsolat is fellelhető a milliárdos spekuláns hálózatával: mentori tevékenységet végzett a Soroshoz köthető Egyenlítő Alapítványban. Ebbe a körbe sorolható Weisz Viktor is, aki 2016 és 2018 között, tehát a migrációs válság tetőpontján a Soros által támogatott Artemisszió Alapítvány „menekültmentora” volt.

Így váltak a zseniális jelöltekből agyhalottak

De idézzük fel, hogyan nyilatkozott Magyar Péter korábban a jelöltjeiről. A pártelnök májusban, néhány héttel az európai parlamenti választások előtt még felettébb emelkedett módon beszélt az EP-jelöltjeiről. Kampányának nógrádi állomásán úgy fogalmazott, „két nap alatt 538 pályázat érkezett, abból legalább ötszáz zseniális volt”. Elmondta, hogy olyan embereket kerestek, akik elértek valamit a szakmájukban, akikre felnéznek a helyiek, akiket elfogadnak, mert hitelesek.