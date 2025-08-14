józsefvárosbulinegyed szórakozóhelybulinegyed

Elkottyantotta az alpolgármester: újabb kocsmák nyílhatnak Józsefvárosban

Korábban tagadták, most már beszélnek róla: Józsefvárosban újabb kocsmák nyílhatnak, ami egyenes út a bulinegyedesítés felé. Pikó András polgármester színre lépése óta megsokszorozódtak a vendéglátóegységek teraszai, és több új kocsmával „gazdagodott” a kerület. Ezt korábban az önkormányzat lapunknak tagadta, azt írták: ezek csak palacsintázók, szó sincs bulinegyedről.

Nagy Orsolya
2025. 08. 14. 5:20
Fotó: MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az utóbbi napokban nagy port vert fel a ferencvárosi önkormányzat lépése, amikor egy teljes utcaszakaszt adtak oda Puzsér Róbert kávézója teraszainak. 

Tűzoltó utca Fotó: Havran Zoltán

A Baranyi Krisztina-féle vezetés nem foglalkozott a lakók életminőségének romlásával, a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai gyermekgyógyászati részlege mellett az asztalok eltorlaszolták a mentők útját, ezzel a a IX. kerület is Erzsébetváros nyomdokaiba lépett. 

Úgy tűnik, Józsefváros sem szeretne kimaradni az éjszaki életből és a kocsmaturizmusból. 

A Hír8Extra helyi blog kiszúrta, hogy Sátly Balázs alpolgármester elszólta magát, egy videóban arról beszél: szívesen látna kocsmákat az üres önkormányzati ingatlanokban. Az önkormányzat augusztusban húsz üres üzlethelyiséget akar bérbe adni. Az alpolgármester egy erről szóló videóban arról beszél, hogy 

szívesen látna fodrászatok és irodák mellett kocsmákat is ezekben a helyiségekben.

 Ezeknek a vállalkozásoknak piaci alapú bérleti díjat kínálnak, de ha közösségi célú és nonprofit a vállalkozás, akkor kedvezményt is adnak. 

A korábbi, Kocsis Máté–Sára Botond vezetésű kerület kocsmastopot vezetett be, és a legzajosabb, legzűrösebb helyekre lakatot helyezett a lakók nyugalmának az érdekében. Ez 2019-ben megváltozott, amikor Pikó András polgármester lett, és védeni kezdte a lakók ellenében a neki tetsző kocsmákat, például a bezárásra ítélt Auróra Kioszk kocsmának személyes védelmet ígért. A lakók éveken át küzdöttek a dorbézoló bulizók ellen, az újonnan megválasztott polgármester nem állt melléjük. Sőt, önkormányzati rendezvények és kampánybulik helyszíne lett az LMBTQ-bulikról ismert Gólya. Mi több, a szórakozóhely még saját, lámpás gyalogosátkelőhelyet is kapott csaknem 100 millió forintból. Igaz, egy élelmiszerüzlet is a közelben van, ami jó ürügyet szolgáltatott a Gólyához vezető zebrának. Továbbá a polgármester tanácsadójának kedvenc helye kedvéért 

lezárták a Bacsó Béla utca egy szakaszát, sétálóutcát építettek, teraszengedélyeket adtak ki és az önkormányzat maga is helyezett el asztalokat, koncerteket szerveztek, amelyek fellendítették a sarki hely forgalmát. 

Kiálltak már az éjszakai hangoskodásról hírhedt Kiss József utcai Zsír kocsma mellett, a szikrás önkormányzati képviselő pedig a Susukának rendezett gyűjtést. Mindemellett a sétálóutcává átépített Déri Miksa utca és környékén kedvezményes bérleti díjért önkormányzati üzlethelyiségeket adtak ki a vendéglátósoknak.

Józsáfváros este Fotó: Hír8Extra

A Józsefvárosi Önkormányzat korábban lapunknak hangsúlyozta: a Csarnok negyed üzlethelyiség-pályázaton a 14 meghirdetett helyiségből tíz üzlet talált gazdára. Ezek profilja: palacsintázó, kerámiaműhely, nyomda, gasztroműhely, grafikai műhely, kávézó, pizzázó, grafikagaléria és -bolt, szivattyújavítás, vegán gasztrobár. A józsefvárosi önkormányzat szerint a fentiekből jól látható, hogy a nyertes üzletek, profilok köszönőviszonyban sincsenek a „bulinegyed” funkcióval.

Ennek ellenére a kerület egyre zajosabb és problémásabb lett a lakók szempontjából az elmúlt hat évben. Úgy tűnik: ennek nemhogy vége nem lesz, de újabb kocsmák is nyílhatnak jövőre a kerületben.

Borítókép: Karácsony Gergely, Pikó András, Jámbor András (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekFidesz

Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

Megyeri Dávid avatarja

A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is az uszító anarchistákat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.