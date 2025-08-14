Elkottyantotta az alpolgármester: újabb kocsmák nyílhatnak Józsefvárosban

Az utóbbi napokban nagy port vert fel a ferencvárosi önkormányzat lépése, amikor egy teljes utcaszakaszt adtak oda Puzsér Róbert kávézója teraszainak.

Tűzoltó utca Fotó: Havran Zoltán

A Baranyi Krisztina-féle vezetés nem foglalkozott a lakók életminőségének romlásával, a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai gyermekgyógyászati részlege mellett az asztalok eltorlaszolták a mentők útját, ezzel a a IX. kerület is Erzsébetváros nyomdokaiba lépett.

Úgy tűnik, Józsefváros sem szeretne kimaradni az éjszaki életből és a kocsmaturizmusból.

A Hír8Extra helyi blog kiszúrta, hogy Sátly Balázs alpolgármester elszólta magát, egy videóban arról beszél: szívesen látna kocsmákat az üres önkormányzati ingatlanokban. Az önkormányzat augusztusban húsz üres üzlethelyiséget akar bérbe adni. Az alpolgármester egy erről szóló videóban arról beszél, hogy

szívesen látna fodrászatok és irodák mellett kocsmákat is ezekben a helyiségekben.

Ezeknek a vállalkozásoknak piaci alapú bérleti díjat kínálnak, de ha közösségi célú és nonprofit a vállalkozás, akkor kedvezményt is adnak.

A korábbi, Kocsis Máté–Sára Botond vezetésű kerület kocsmastopot vezetett be, és a legzajosabb, legzűrösebb helyekre lakatot helyezett a lakók nyugalmának az érdekében. Ez 2019-ben megváltozott, amikor Pikó András polgármester lett, és védeni kezdte a lakók ellenében a neki tetsző kocsmákat, például a bezárásra ítélt Auróra Kioszk kocsmának személyes védelmet ígért. A lakók éveken át küzdöttek a dorbézoló bulizók ellen, az újonnan megválasztott polgármester nem állt melléjük. Sőt, önkormányzati rendezvények és kampánybulik helyszíne lett az LMBTQ-bulikról ismert Gólya. Mi több, a szórakozóhely még saját, lámpás gyalogosátkelőhelyet is kapott csaknem 100 millió forintból. Igaz, egy élelmiszerüzlet is a közelben van, ami jó ürügyet szolgáltatott a Gólyához vezető zebrának. Továbbá a polgármester tanácsadójának kedvenc helye kedvéért

lezárták a Bacsó Béla utca egy szakaszát, sétálóutcát építettek, teraszengedélyeket adtak ki és az önkormányzat maga is helyezett el asztalokat, koncerteket szerveztek, amelyek fellendítették a sarki hely forgalmát.

Kiálltak már az éjszakai hangoskodásról hírhedt Kiss József utcai Zsír kocsma mellett, a szikrás önkormányzati képviselő pedig a Susukának rendezett gyűjtést. Mindemellett a sétálóutcává átépített Déri Miksa utca és környékén kedvezményes bérleti díjért önkormányzati üzlethelyiségeket adtak ki a vendéglátósoknak.