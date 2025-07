Ki kell szolgálni a balos haverokat, ismét Puzsérnak kedveznének

– Puzsérék kértek egy hivatalos teraszengedélyt, csakhogy azt szabálytalanul nyújtották be a ferencvárosi önkormányzatnak. Egyelőre a bizottság tagjai előtt sem ismert, hogy pontosan hova, mekkora teraszt szeretnének – mondta lapunknak Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője.

Ma délután tartják azt a bizottsági ülést, amelyen döntés születhet arról, hogy Puzsér Róbert kávézója kaphat-e teraszengedélyt. Ez azért is érdekes, mert a Tűzoltó utca önmagában nem egy széles utca, ahol mindenképpen biztosítani kell a gyermekgyógyászati klinikára a könnyű bejutást, továbbá a tűzvédelmi előírásoknak is meg kell felelniük.

Így elképzelhető, hogy a parkolók helyére kerülhetnének az asztalok, ugyanis a járda nem elég széles, és a korábban kihelyezett növényládák is rengeteg helyet foglalnak el az utcából.

Mostanra a Tűzoltó utcán újra járhatnak autók, ám rengeteg nyitott kérdés maradt.

– Szabálytalanul nyújtották be az előterjesztést, helyszínrajz nincs hozzácsatolva, hiányzik az iktatószám, és formailag sem felel meg a tárgyalhatóságnak. Teljes tudatlanságban tartják a lakosságot és a döntéshozó képviselőket – foglalta össze a problémát a fővárosi képviselő. Hozzátette: a lakossági felháborodás nemcsak a teljes utca lezárása, a közlekedés ellehetetlenítése miatt volt.

– Az Inga kávézó vendégei eddig sem maradtak bent, kijárnak cigarettázni, és folyamatos a ricsajozás éjszakába nyúlóan. Gyakorlatilag ezt akarják állandósítani. Legalább most már felvállalják, hogy önkormányzati rendezvényként akarták eladni a Tűzoltó utca lezárását, teraszosítását. Most hivatalosan megkérték az engedélyt, és talán fizetni is fognak érte, hiszen

a legfelháborítóbb pontja ennek az egésznek, hogy megpróbálták mindezt „urbanisztikai fejlesztésnek” eladni.

Miközben az a 72 méter, amit lezártak, egyetlen üzleti körnek hasznos: az Inga kávézónak. A szomszédos Tompa utcában minden kitelepült vendéglátóegység nagyon súlyos pénzeket fizet szezononként az önkormányzatnak, hogy magáncélra használhassa a közterületet. Ezt meg akarta úszni az Inga kávézó – hangsúlyozta Szepesfalvy Anna.

A képviselő arra is kitért, hogy ezt a lakossági felháborodás és a sajtónyomás hatására már nem tudják megtenni.

Maga a lezárás is szabálytalan volt, a tűzoltóság és a mentők bejárása nem volt biztosított, ezért most visszavonták, ez vezetett ahhoz, hogy az Inga hivatalosan is megkérje az engedélyeket.

Viszont nem ez az egyetlen ügy, amit tárgyal a bizottság kedd délután: lakossági csoportokban többen arról számoltak be, hogy zárt ülésen arról döntenek majd arról, hogy kitolják-e az Inga zárórájának időpontját.

– Mi is a lakossági csoportból értesültünk arról, hogy éjszakai nyitvatartást is szeretnék engedélyeztetni Puzsérék. Az elképzelés az, hogy éjjel egyig tartson nyitva az Inga. Ha ezt engedélyezik, akkor biztos, hogy nem fognak tudni pihenni az ott élők. Ez a döntés erősen átgondolandó, hiszen a lakók éjjel szellőztetnének egy olyan utcában, ami rettenetesen szűk, magas épületek veszik körbe, és a legkisebb hang is visszaverődik – húzta alá a képviselő. Szepesfalvy Anna emlékeztetett: nem volt valós lakossági egyeztetés, és nem szakmai érvek szóltak a Tűzoltó utca lezárása mellett.