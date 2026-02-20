Csúcsra törnek a Dubois testvérek, mindketten a ring rettegett harcosai

Nem fordul sűrűn elő a sport világában, hogy egy testvérpár, főleg egy férfi és egy nő, egyszerre érjen fel a csúcsra, ráadásul ugyanabban a sportágban. A profi boksz sem kivétel ez alól, és a brit Dubois testvérek egészen a báty tavalyi, 2025. július 19-i, Olekszandr Usziktól (24-0, 15 KO) elszenvedett vereségéig mindketten profi bokszvilágbajnoknak mondhatták magukat: Daniel (22-3, 21 KO) az IBF nehézsúlyú, míg húga, a veretlen Caroline (12-0-1, 5 KO) azóta is a WBC könnyűsúlyú bajnoka. Ám rövidesen mindketten igazi ringháborút vívhatnak, és ha mindketten nyernek, akkor a család két büszkesége ismét együtt ülhet a bokszvilág csúcsán.

Daniel Dubois talán legemlékezetesebb ringcsatája, amikor ötször padlóztatta Anthony Joshuát Fotó: AFP

A Fundorák jelenleg is mindketten világbajnokok

Jelenleg azonban van egy másik testvérpár, akiknek mind a férfi, mind a női tagja jelenleg is világbajnok. A 27 éves Sebastian Fundora (23-1-1, 14 KO) a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka – március 28-án, Las Vegasban csap össze Keith Thurmannal (31-1, 23 KO) –, míg 22 éves húga, Gabriela (17-0, 9 KO) a légsúly vitathatatlan bajnoka.

Sebastian és Gabriela Fundora a profi boksz egyik legsikeresebb testvérpárja, egyszerre világbajnokok és a Harvardra járnak Fotó: Ring Magazine

Utóbbi is nagy meccsre készül március 14-én Kaliforniában, amikor Viviana Ruiz (9-2, 5 KO) ellen teszi kockára valamennyi vb-övét. A Fundora bokszdinasztiát a hat testvér edzéseit irányító édesapa alapította, és a két szupersztár ugyanúgy a családi birtokon készül, mint a többiek. És közben mind Sebastian, mind Gabriela a Harvardon tanul.

Caroline Dubois a WBC veretlen könnyűsúlyú világbajnoka Fotó: The Ring Magazine

A két Dubois közül Caroline lehet egyesített világbajnok

Caroline Dubois, miután tavaly, december 19-én az olasz Camilla Panatta (8-3-1, 1 KO) ellen megvédte a WBC könnyűsúlyú vb-címét, azt a cél tűzte ki maga elé, hogy 2026-ban egyesíti a könnyűsúlyú divízió világbajnoki címeit és vitathatatlan bajnokként zárja az évet. Ennek első lépcsőjeként csap össze április 5-én Londonban a WBO címvédőjével, Terri Harperrel (16-2-2, 6 KO). Mindenesetre nem éppen a 25 éves Caroline-ról fogják megmintázni a szerénység szobrát.

– Kilencévesen kezdtem el bokszolni, a bátyámat kísértem el az edzőterembe. Néztem a meccseit, láttam a lelkesedését, és eldöntöttem, én is ezt akarom csinálni. Most itt vagyok, világbajnokként egy másik világbajnokkal csapok össze. Ám amikor a legjobbak ringbe lépnek és megküzdenek egymással, akkor mindenki tudja és látja, hogy ki a legjobb a súlycsoportban. Azt hiszem, én vagyok a legjobb, megoldom Territ, és év végére én leszek a súlycsoport vitathatatlan bajnoka – jelentette ki a Ring Magazinnak Caroline Dubois.