daniel duboiscaroline duboistestvérvilágbajnokprofi boksz

Csúcsra törnek a Dubois testvérek, mindketten a ring rettegett harcosai

Elég ritka a profi ökölvívásban, hogy egy testvérpár mindkét tagja felér a csúcsra, főleg akkor, ha egy bátyról és annak húgáról van szó. Nos, a két Fundorán kívül mindez a Dubois testvéreknek sikerült, akik közül Daniel az IBF nehézsúlyú bajnoka volt tavaly nyárig, míg a húga, Caroline jelenleg a WBC könnyűsúlyú világbajnoka. A két britre nem vár egyszerű feladat, hiszen a báty május 9-én a WBO világbajnoka, Fabio Wardley ellen bokszol, míg a húga április 5-én lép ringbe egy címegyesítő összecsapáson a WBO-bajnok Terri Harperrel.

Molnár László
2026. 02. 20. 5:37
A profi boksz egyik legsikeresebb testvérpárja: Daniel és Caroline Dubois volt már egyidőben világbajnok
A profi boksz egyik legsikeresebb testvérpárja: Daniel és Caroline Dubois volt már egy időben világbajnok Forrás: Képernyőfotó/Youtube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem fordul sűrűn elő a sport világában, hogy egy testvérpár, főleg egy férfi és egy nő, egyszerre érjen fel a csúcsra, ráadásul ugyanabban a sportágban. A profi boksz sem kivétel ez alól, és a brit Dubois testvérek egészen a báty tavalyi, 2025. július 19-i, Olekszandr Usziktól (24-0, 15 KO) elszenvedett vereségéig mindketten profi bokszvilágbajnoknak mondhatták magukat: Daniel (22-3, 21 KO) az IBF nehézsúlyú, míg húga, a veretlen Caroline (12-0-1, 5 KO) azóta is a WBC könnyűsúlyú bajnoka. Ám rövidesen mindketten igazi ringháborút vívhatnak, és ha mindketten nyernek, akkor a család két büszkesége ismét együtt ülhet a bokszvilág csúcsán.

Daniel Dubois talán legemlékezetesebb ringcsatája, amikor ötször padlóztatta Anthony Joshuát
Daniel Dubois talán legemlékezetesebb ringcsatája, amikor ötször padlóztatta Anthony Joshuát     Fotó: AFP

A Fundorák jelenleg is mindketten világbajnokok

Jelenleg azonban van egy másik testvérpár, akiknek mind a férfi, mind a női tagja jelenleg is világbajnok. A 27 éves Sebastian Fundora (23-1-1, 14 KO) a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka – március 28-án, Las Vegasban csap össze Keith Thurmannal (31-1, 23 KO) –, míg 22 éves húga, Gabriela (17-0, 9 KO) a légsúly vitathatatlan bajnoka. 

Sebastian és Gabriela Fundora a profi boksz egyik legsikeresebb testvérpárja, egyszerre világbajnokok és a Harvardra járnak
Sebastian és Gabriela Fundora a profi boksz egyik legsikeresebb testvérpárja, egyszerre világbajnokok és a Harvardra járnak      Fotó: Ring Magazine

Utóbbi is nagy meccsre készül március 14-én Kaliforniában, amikor Viviana Ruiz (9-2, 5 KO) ellen teszi kockára valamennyi vb-övét. A Fundora bokszdinasztiát a hat testvér edzéseit irányító édesapa alapította, és a két szupersztár ugyanúgy a családi birtokon készül, mint a többiek. És közben mind Sebastian, mind Gabriela a Harvardon tanul.

Caroline Dubois a WBC veretlen könnyűsúlyú világbajnoka
Caroline Dubois a WBC veretlen könnyűsúlyú világbajnoka     Fotó: The Ring Magazine

A két Dubois közül Caroline lehet egyesített világbajnok

Caroline Dubois, miután tavaly, december 19-én az olasz Camilla Panatta (8-3-1, 1 KO) ellen megvédte a WBC könnyűsúlyú vb-címét, azt a cél tűzte ki maga elé, hogy 2026-ban egyesíti a könnyűsúlyú divízió világbajnoki címeit és vitathatatlan bajnokként zárja az évet. Ennek első lépcsőjeként csap össze április 5-én Londonban a WBO címvédőjével, Terri Harperrel (16-2-2, 6 KO). Mindenesetre nem éppen a 25 éves Caroline-ról fogják megmintázni a szerénység szobrát.

– Kilencévesen kezdtem el bokszolni, a bátyámat kísértem el az edzőterembe. Néztem a meccseit, láttam a lelkesedését, és eldöntöttem, én is ezt akarom csinálni. Most itt vagyok, világbajnokként egy másik világbajnokkal csapok össze. Ám amikor a legjobbak ringbe lépnek és megküzdenek egymással, akkor mindenki tudja és látja, hogy ki a legjobb a súlycsoportban. Azt hiszem, én vagyok a legjobb, megoldom Territ, és év végére én leszek a súlycsoport vitathatatlan bajnoka – jelentette ki a Ring Magazinnak Caroline Dubois.

Caroline Dubois statisztikája

Amatőrként

  • ifjúsági olimpiai bajnok
  • ifjúsági világbajnok
  • négyszeres ifjúsági Európa-bajnok
  • 37 győzelem, 3 vereség

Profiként

  • 12 győzelem (5 kiütés), 1 döntetlen
  • WBC könnyűsúlyú világbajnoka
  • az IBO volt könnyűsúlyú világbajnoka

Dubois–Panatta meccs öszefoglalója:

Daniel, a báty megint meghódíthatja a királykategóriát

Nos, május 9-én késő éjjel könnyen előfordulhat, hogy két testvérpár két tagja világbajnok lesz a profi ökölvívásban, amire egyszer már képesek voltak a Fundora és a Dubois testvérek. Talán a legnehezebb dolga a királykategóriában Danielnek lesz, aki 

május 9-én, Manchesterben egy nagyon várt brit házirangadón a WBO veretlen világbajnokával, Fabio Wardley-val (20-0-1, 19 KO) csap össze.

Szinte biztosra vehető, a két bunyós hatalmas tűzijátékot rendez majd a ringben. Mindenesetre kettejük közül Dubois megy bele keserűbb emlékekkel a világbajnoki címmeccsbe, hiszen amíg Wardley az utolsó csatájában a 11. menetben, szokása szerint idő előtt győzte le a kis híján merevre vert, azóta pedig doppingbotrányba keveredett új-zélandi Joseph Parkert (36-4, 24 KO), addig őt Uszik kiütötte az ötödik menetben. Persze, ha meg tudná ismételni a Joshua elleni teljesítményét, akkor egészen parádés meccset láthatnának a rajongók.

– Valahányszor Danielt verekedni látom a ringben, semmi mást nem kívánok, csak azt látni, hogy a végén az ő kezét emelik a magasba. Érettebbek lettünk, és azt szeretném, hogy mindketten sikeresek legyünk, jó életünk legyen. Keményen dolgozunk mindezért, nagyon-nagyon keményen – árulta el Caroline Dubois.

A négy Dubois testvér – Price, Caroline, Daniel és Solomon – edző édesapjukkal, Dave Duboisszal
A négy Dubois testvér – Prince, Caroline, Daniel és Solomon – edző édesapjukkal, Dave Duboisszal     Fotó: Tom Jenkins / The Guardian

És ahogy a Fundorák esetében – ott mind a hat gyermek bokszol – a két Dubois testvérnek is van két öccse, akik természetesen már elkezdték az ökölvívó pályafutásukat.

– Amikor a kisöcsém, Prince bokszol, én sikítok a leghangosabban a nézőtéren. Nagyon szeretném, ha sikeres lenne a ringben. Solomon is nagyon ügyes, és az az álmom, ha ugyanúgy felérne a csúcsra, mint mi ketten Daniellel. Csodálatos lenne, ha mindketten eljutnának az olimpiára – mondta két öccséről Caroline.

Dubois–Joshua meccs összefoglalója:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekorbán viktor

Újra a magyarok lehetnek Európa megmentői

Horváth József avatarja

Brüsszel és Kijev aktív információs háborút folytat azért, hogy Orbán Viktort eltávolítsák a hatalomból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.