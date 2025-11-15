Évek óta azért hisztizett, hogy az első sorban ülhessen – Magyar Péterről alkotott sommás véleményét osztotta meg Szijjártó Péter

A Digitális Polgári Körök (DPK) által szervezett nagyszabású, háborúellenes gyűlés helyszínéről jelentkezett be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter azonnal felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvényen nem csak a béke hívei vannak jelen, hanem a „brüsszeliták” is.

A háborúellenes gyűlés Győrben (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszter a közösségi média csetcsatornáján válaszolt a neki feltett kérdésekre, többek között arra, hogy

miért tűnik fel a Tisza Párt vezetője mindig ott, ahol a Fidesz is rendezvényt tart.

„Kérdezték itt ma már többen is, hogy miért van az, hogy ők mindig ott vannak, ahol mi. Ha Kötcsén vagyunk, akkor ők is Kötcsén, ha mi Győrben, akkor ők is itt. De szerintem legyünk kicsit méltányosabbak vele, mert ő, Magyar Péter évek óta azért hisztizett, hogy az első sorban ülhessen, amikor a miniszterelnök beszél, hogy ott csápolhasson, hogy ott lelkesedhessen.”

A külügyminiszter szerint ehhez képest a jelenlegi helyzet – miszerint Magyar Péter „csak” ugyanabban a városban tartózkodik a kormánypárti eseménnyel egy időben – már egyfajta előrelépésnek tekinthető, még ha az utánzás kényszere meg is maradt.

Dicséretes hátralépés az, hogy most csak egy városban akar lenni velünk

– zárta bejelentkezését.