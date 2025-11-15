Rendkívüli

Orbán Viktor: Európában háborús veszély van + videó

Szijjártó PéterbékeMagyar Péter

Évek óta azért hisztizett, hogy az első sorban ülhessen – Magyar Péterről alkotott sommás véleményét osztotta meg Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter a Győrben tartott háborúellenes gyűlés helyszínéről üzent a Facebook Messenger-csatornáján, élesen kritizálva Magyar Péter feltűnési viszketegségét. Szijjártó Péter szerint a Tisza Párt vezetője évtizedes szokásához híven most is a Fidesz nyomában jár, korábbi életében is az volt a célja, hogy Orbán Viktor közelében lehessen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 12:46
Fotó: KKM Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Digitális Polgári Körök (DPK) által szervezett nagyszabású, háborúellenes gyűlés helyszínéről jelentkezett be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter azonnal felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvényen nem csak a béke hívei vannak jelen, hanem a „brüsszeliták” is.

A háborúellenes gyűlés Győrben (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszter a közösségi média csetcsatornáján válaszolt a neki feltett kérdésekre, többek között arra, hogy

 miért tűnik fel a Tisza Párt vezetője mindig ott, ahol a Fidesz is rendezvényt tart.

 „Kérdezték itt ma már többen is, hogy miért van az, hogy ők mindig ott vannak, ahol mi. Ha Kötcsén vagyunk, akkor ők is Kötcsén, ha mi Győrben, akkor ők is itt. De szerintem legyünk kicsit méltányosabbak vele, mert ő, Magyar Péter évek óta azért hisztizett, hogy az első sorban ülhessen, amikor a miniszterelnök beszél, hogy ott csápolhasson, hogy ott lelkesedhessen.”

A külügyminiszter szerint ehhez képest a jelenlegi helyzet – miszerint Magyar Péter „csak” ugyanabban a városban tartózkodik a kormánypárti eseménnyel egy időben – már egyfajta előrelépésnek tekinthető, még ha az utánzás kényszere meg is maradt.

Dicséretes hátralépés az, hogy most csak egy városban akar lenni velünk 

– zárta bejelentkezését.


Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

