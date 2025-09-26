Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Betiltják a piálást és a cigizést a Balatonnál

A dohányboltok bejáratától számított tíz méteren belül tilos lesz dohányozni és alkoholt fogyasztani Balatonfüreden. Az intézkedést a fiatalok védelmében hozta az önkormányzat.

2025. 09. 26. 13:50
Balatonfüreden a dohányboltok tízméteres körzetében ezentúl tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás – döntött a helyi képviselő-testület. A rendelet célja, hogy megszüntesse a boltok környékén kialakuló kocsmai hangulatot, amelyet korábban pultok és a vendégkör dohányzása is erősített.

Fotó: MW

Az új szabály betartását a rendőrség és a közterület-felügyelők ellenőrizhetik, a megszegőket akár 30 ezer forintos helyszíni bírsággal sújthatják. A szabály szeptember 26-tól lépett életbe.

A testület felvetette, hogy a jövőben a város egyéb érzékeny közterületein, például a Gyógy téren és a Kiserdőn is érdemes lehet bevezetni hasonló korlátozásokat. A képviselők az esetleges további intézkedésekről később döntenek.

Borítókép: Balatonfüreden a dohányboltok tízméteres körzetében ezentúl tilos a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás (Forrás: MW)

               
       
       
       

