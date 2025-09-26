Betiltják a piálást és a cigizést a Balatonnál

Balatonfüreden a dohányboltok tízméteres körzetében ezentúl tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás – döntött a helyi képviselő-testület. A rendelet célja, hogy megszüntesse a boltok környékén kialakuló kocsmai hangulatot, amelyet korábban pultok és a vendégkör dohányzása is erősített.

Fotó: MW

Az új szabály betartását a rendőrség és a közterület-felügyelők ellenőrizhetik, a megszegőket akár 30 ezer forintos helyszíni bírsággal sújthatják. A szabály szeptember 26-tól lépett életbe.

A testület felvetette, hogy a jövőben a város egyéb érzékeny közterületein, például a Gyógy téren és a Kiserdőn is érdemes lehet bevezetni hasonló korlátozásokat. A képviselők az esetleges további intézkedésekről később döntenek.

