Humanoid robotok kezdenek dolgozni a tokiói repülőtéren a munkaerőhiány miatt

Míg a humanoid robotok megjelenése az Amazonhoz hasonló cégek gyáraiban és raktáraiban rendszeresen az emberi munkahelyek elvesztésével kapcsolatos félelmeket kelt, Japán demográfiai helyzete miatt ezek az aggodalmak kevésbé vetődnek fel. Az országban egyre kisebb számú, elöregedő munkaerő áll rendelkezésre, miközben az oda látogató turisták száma meredeken emelkedik. Csak idén az első két hónapban több mint 7 millió külföldi érkezett az országba.

Becslések szerint Japánnak 2040-re több mint 6,5 millió külföldi munkavállalóra lesz szüksége, ha fenn akarja tartani növekedési céljait. A megoldás egyre több olyan gép bevetése lehet, amelyik képes elvégezni az ismétlődő és fizikailag megterhelő feladatokat.