Földön, vízen, levegőben — így érint minket is a háborús környezetszennyezés

A szén-dioxidnál is rosszabb

Ha az iráni háború elhúzódik, ha két-három hónapig lövik az olaj- és földgázmezőket, környezetpusztító hatása nagyobb lesz, mint az ukrajnai háborúnak, mondja a szakember. Már eddig mintegy 75 ezer tonna szén-dioxid-egyenértékű üvegházhatású gáz került a légkörbe, valamint az esővel együtt a savas eső előanyagai – kén-dioxid és nitrogén-dioxid – is. Mivel Iránt öt éve aszály sújtja, a vízkészleteinek kilencven százaléka deficites, a maradék tíz pedig szennyezett. Az első műholdas mérések szerint már az első héten közel 25 százalékkal nőtt a közel-keleti régióban a metánkibocsátás, amely jóval erősebb melegítő gáz a szén-dioxidnál. Az elszennyeződött talajt a későbbiekben meg lehet tisztítani, de az eljárás nagyon drága. Kérdés, Ukrajnának lesz-e erre pénze, Iránnak pedig kellő fejlettsége. Ezenfelül Iránban a szennyvíz és az olajos anyagok a mai napig a tengerbe ömlenek, a Kaszpi-tengerben húsz év alatt 25 százalékkal csökkent a fajok száma.

A mai háborúknak az emberek egészségére is hosszú távú hatásai lesznek, környezetükben bizonyosan nőni fog a daganatos betegségek, elsősorban a tüdőrák száma.

Hiába gyűjtöttük a pillepalackot?

Mindezek után felmerül a kérdés, mennyit ér a civilek környezetvédelmi munkája. A klímapolitikai erőfeszítések nem csupán a kapcsolódó iparágak hasznát gyarapítják-e a Föld megmentése helyett? Ideális esetben a (szak)politika, a gazdaság és az egyén egy-egy halmazt alkotnak, mindegyiknek megvan a maga felelőssége – válaszolja Kovács Erik. De a világ országainak többsége nem fejlett, hanem fejlődő, ahol még nem kiemelt szempont a környezetvédelem. A XXI. században a környezetvédelmi szempontok közül a klímapolitikán van a legnagyobb hangsúly. Mindeközben az Egyesült Államok kihátrált a klímamegállapodásokból, pedig hatvanszázalékos kibocsátásával a világ legszennyezőbb országa. A további sorrend Oroszország, Kína, majd Európa. Magyarország mindösszesen 0,1 százalékos kibocsátó, mégis a legkitettebb a változásoknak. Nem mi okozzuk, de mi szenvedjük el. Lassan észhez térnek a nagy országok is. Peking várhatóan teljesíteni fogja kibocsátáscsökkentési terveit, így az EU és Kína lesz a változás zászlóshajója. Az unió elkövette azt a hibát, hogy mindent hirtelen akart, így került lakat például a német atomerőművekre, amelyeknek már tervezik az újranyitását. Emellett elavult az ENSZ 1992-es éghajlatváltozási keretegyezménye, de még mindig annak az elvei szerint haladunk. Reformra szorulnak a nagy nemzetközi szervezetek.