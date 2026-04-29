környezetszennyezésukrajnai háborúiráni háborúklímaKlímapolitikai Intézet

Földön, vízen, levegőben — így érint minket is a háborús környezetszennyezés

Egyetlen nap háború tönkreteheti azt az eredményt, amelyet éveken át a környezetünk védelmében teszünk. Nagyhatalmak és kisemberek – melyikükön múlik Földünk jövője?

Hanthy Kinga
2026. 04. 29. 5:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szén-dioxidnál is rosszabb 

Ha az iráni háború elhúzódik, ha két-három hónapig lövik az olaj- és földgázmezőket, környezetpusztító hatása nagyobb lesz, mint az ukrajnai háborúnak, mondja a szakember. Már eddig mintegy 75 ezer tonna szén-dioxid-egyenértékű üvegházhatású gáz került a légkörbe, valamint az esővel együtt a savas eső előanyagai – kén-dioxid és nitrogén-dioxid – is. Mivel Iránt öt éve aszály sújtja, a vízkészleteinek kilencven százaléka deficites, a maradék tíz pedig szennyezett. Az első műholdas mérések szerint már az első héten közel 25 százalékkal nőtt a közel-keleti régióban a metánkibocsátás, amely jóval erősebb melegítő gáz a szén-dioxidnál. Az elszennyeződött talajt a későbbiekben meg lehet tisztítani, de az eljárás nagyon drága. Kérdés, Ukrajnának lesz-e erre pénze, Iránnak pedig kellő fejlettsége. Ezenfelül Iránban a szennyvíz és az olajos anyagok a mai napig a tengerbe ömlenek, a Kaszpi-tengerben húsz év alatt 25 százalékkal csökkent a fajok száma.

A mai háborúknak az emberek egészségére is hosszú távú hatásai lesznek, környezetükben bizonyosan nőni fog a daganatos betegségek, elsősorban a tüdőrák száma.

 

Hiába gyűjtöttük a pillepalackot? 

Mindezek után felmerül a kérdés, mennyit ér a civilek környezetvédelmi munkája. A klímapolitikai erőfeszítések nem csupán a kapcsolódó iparágak hasznát gyarapítják-e a Föld megmentése helyett? Ideális esetben a (szak)politika, a gazdaság és az egyén egy-egy halmazt alkotnak, mindegyiknek megvan a maga felelőssége – válaszolja Kovács Erik. De a világ országainak többsége nem fejlett, hanem fejlődő, ahol még nem kiemelt szempont a környezetvédelem. A XXI. században a környezetvédelmi szempontok közül a klímapolitikán van a legnagyobb hangsúly. Mindeközben az Egyesült Államok kihátrált a klímamegállapodásokból, pedig hatvanszázalékos kibocsátásával a világ legszennyezőbb országa. A további sorrend Oroszország, Kína, majd Európa. Magyarország mindösszesen 0,1 százalékos kibocsátó, mégis a legkitettebb a változásoknak. Nem mi okozzuk, de mi szenvedjük el. Lassan észhez térnek a nagy országok is. Peking várhatóan teljesíteni fogja kibocsátáscsökkentési terveit, így az EU és Kína lesz a változás zászlóshajója. Az unió elkövette azt a hibát, hogy mindent hirtelen akart, így került lakat például a német atomerőművekre, amelyeknek már tervezik az újranyitását. Emellett elavult az ENSZ 1992-es éghajlatváltozási keretegyezménye, de még mindig annak az elvei szerint haladunk. Reformra szorulnak a nagy nemzetközi szervezetek. 

A magyar emberekben nagyon erőteljes a környezetvédelmi gondoskodás Kovács Erik szerint. Nem a klímapolitika hatására, hanem mert tenni akarnak a Földért. Csökken az eldobott szemét mennyisége, zárkózunk fel a Nyugathoz. Hazánk azért is a legkitettebb a klímaváltozásnak, mert nálunk három éghajlati hatás érvényesül: a kontinentális, az óceáni és a mediterrán. Az ország elhelyezkedése nem ideális. Míg a kis jégkorszakban a medence védettséget nyújtott annak hatásaitól, most nyaranta katlanná válik. Beragad a forró szennyezett levegő, a melegedés üteme ezért 2-2,5-szerese az átlagnak. A légkörben felgyülemlik az energia: a nyári viharok erőteljesebbek, és egyre erősebbekké is válnak majd. Mivel a klíma nem ismeri az országhatárokat, a szomszédunkban folyó háború minket is érint – mondja Kovács Erik. Nálunk a talaj és a víz nem szennyeződött, de a levegőszennyezés és az ebből eredő klímaváltozás már érződik.

Ma már az aszály hazánkban a legnagyobb mezőgazdasági klimatikus probléma (Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter)
Ma már az aszály hazánkban a legnagyobb mezőgazdasági klimatikus probléma (Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter)

Ha bárki növeli a szennyezőanyag-kibocsátását, a légkörbe kerülő nagyobb energiamennyiség miatt Magyarország kitettsége még nagyobb lesz – véli Kovács Erik. Egy néhány éves becslés szerint 2030-ra a magyar GDP három-négy százalékát elviheti a klímaváltozás. Minél jobban húzzák az időt, hazánknak annál rosszabb lesz. Míg 2020-ig a belvíz volt nálunk a legnagyobb probléma, ma az aszály. Az alföldi talajból két tiszányi víz hiányzik, a folyóban is egyre kevesebb a víz, a Körös és a Maros időnként száraz lábbal átsétálható. Ezt megoldani nem, legfeljebb mérsékelni lehet – el kell tehát kezdenünk adaptálódni. Nem víznagyhatalom, hanem vízbefogadó és -függő ország vagyunk, hiszen a beérkező víz 80-85 százaléka átfolyik rajtunk, amelyet 45-60 százalékra kellene csökkenteni. Mivel a világ politikusai nem vigyáznak ránk, nekünk kell vigyáznunk magunkra.

Borítókép: Felcsapó füst a Teherán melletti sahráni olajraktárat ért izraeli csapás után idén márciusban (Fotó: WANA/Reuters/Majid Asgaripour) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
