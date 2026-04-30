Radnóti, a keresztény vértanú

Radnóti zsidó származását önironikusan „életproblémaként” aposztrofálta, ami végül korai halálát okozta egy gyilkosává váló embertelen korban. Holott nem csupán magyarnak és kereszténynek vallotta magát – tanára és barátja, Sík Sándor keresztelte meg 1943-ban – hanem műveivel és életével bizonyította hazája iránti elkötelezettségét. A szerző azt írja:

Nyolcvan esztendővel ezelőtt, élete utolsó napjaiban is a magyar irodalmi hagyományt éltette, adta tovább és gyarapította Radnóti Miklós.

Hozzátehetjük: a keresztény vértanúk sorsa volt az övé, akiknek a tanúságtétele nem volt hiábavaló, hiszen mártíriumuk magasabb értelmet nyert.