Morális mélyponton Brüsszel, elképesztő összeget költ a genderlobbira

Egymilliárd forinttal támogatja Brüsszel a genderaktivistákat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 18:10
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Az Európai Bizottság közel egymilliárd forinttal támogatja az európai adófizetők pénzéből az európai alapértékek felszámolásáért vívott küzdelmet – írta a közösségi oldalán Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy

„A magyar tiszás Csipke Józsikáék párttársai Von der Leyen asszonnyal az élen ennyi pénzt osztanak szét azok között a civil szervezetek és intézmények között, amelyek az európai keresztyén civilizáció alapértékeivel szembeszállva azért küzdenek, hogy a kisfiúk kislányként, a kislányok kisfiúként élhessék az életüket.”

A miniszter bejegyzéséből kiderül, hogy Brüsszel „a transznacionális genderellenes politikával szembeni queer feminista interszekcionális ellenállás előmozdítására” 2,38 millió eurót adott. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

