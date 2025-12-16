Kitüntették Markus Schafert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját, aki Magyarország igaz barátjaként számos olyan döntést hozott, amelyből a magyar gazdaság, a magyar emberek nagyon sokat profitáltak – ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a Mercedes sorozatgyártása immár tizenhárom évvel ezelőtt, 2012-ben indult Magyarországon, és 2013-ban már le is gyártották az első modellt, amelyet kizárólag hazánkban készítettek a világpiacra.

Hangsúlyozta, hogy tavaly októberben gördült le a kétmilliomodik modell a vállalat kecskeméti gyártósoráról, és mostanra az a helyzet állt elő, hogy egy helyen tudják itt gyártani a csúcstechnológiás belső égésű motoros autókat, a plug-in hibrideket és a teljesen elektromos modelleket.

Talán kevesen tudják, de a Mercedes kecskeméti gyára a legnagyobb Mercedes-gyár Európában, és a világon is csak egy nagyobb van ennél, Kínában. (…) A Mercedes az elmúlt években olyan beruházásokat hajtott végre Kecskeméten, amelynek nyomán a kezdeti gyártási kapacitást a jövő év elejére megduplázzák

– tudatta.

– A tevékenységeknek a kifejezetten magas technológiai hozzáadott értékkel rendelkező részét, vagyis a prototípusok fejlesztését is Kecskemétre hozták. Több mint ötezren dolgoznak ma már közvetlenül is a Mercedes-gyárban, amely 2024-ben Magyarország legvonzóbb munkahelye lett, és több alkalommal is az elmúlt években a Mercedes-csoporton belül a legjobb gyárnak választották meg a világon – tette hozzá. A miniszter kifejtette:

– Mindez nem lett volna lehetséges olyan vezetők nélkül, mint Markus Schafer, aki Magyarország igaz barátjaként számos olyan döntést hozott, amelyből a magyar gazdaság, a magyar emberek nagyon sokat profitáltak.

Markus Schafer nélkül a Mercedes kecskeméti gyára nem lenne a legnagyobb európai Mercedes-gyár, nélküle Magyarország nem vált volna az elektromosautó-ipari átállás egyik európai zászlóshajójává, és Markus Schafer nélkül a Mercedes elektromobilitási stratégiájának szíve sem kerülhetett volna ide, hazánkba – folytatta.