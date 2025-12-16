MercedeskitüntetésSzijjártó Péter

Kitüntették Markus Schafert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját

Kitüntették Markus Schafert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját, aki Magyarország igaz barátjaként számos olyan döntést hozott, amelyből a magyar gazdaság, a magyar emberek nagyon sokat profitáltak – közölte Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 18:20
Kitüntették Markus Schäfert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kitüntették Markus Schafert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját, aki Magyarország igaz barátjaként számos olyan döntést hozott, amelyből a magyar gazdaság, a magyar emberek nagyon sokat profitáltak – ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a Mercedes sorozatgyártása immár tizenhárom évvel ezelőtt, 2012-ben indult Magyarországon, és 2013-ban már le is gyártották az első modellt, amelyet kizárólag hazánkban készítettek a világpiacra.

Hangsúlyozta, hogy tavaly októberben gördült le a kétmilliomodik modell a vállalat kecskeméti gyártósoráról, és mostanra az a helyzet állt elő, hogy egy helyen tudják itt gyártani a csúcstechnológiás belső égésű motoros autókat, a plug-in hibrideket és a teljesen elektromos modelleket.

Talán kevesen tudják, de a Mercedes kecskeméti gyára a legnagyobb Mercedes-gyár Európában, és a világon is csak egy nagyobb van ennél, Kínában. (…) A Mercedes az elmúlt években olyan beruházásokat hajtott végre Kecskeméten, amelynek nyomán a kezdeti gyártási kapacitást a jövő év elejére megduplázzák

– tudatta. 

– A tevékenységeknek a kifejezetten magas technológiai hozzáadott értékkel rendelkező részét, vagyis a prototípusok fejlesztését is Kecskemétre hozták. Több mint ötezren dolgoznak ma már közvetlenül is a Mercedes-gyárban, amely 2024-ben Magyarország legvonzóbb munkahelye lett, és több alkalommal is az elmúlt években a Mercedes-csoporton belül a legjobb gyárnak választották meg a világon – tette hozzá. A miniszter kifejtette:

– Mindez nem lett volna lehetséges olyan vezetők nélkül, mint Markus Schafer, aki Magyarország igaz barátjaként számos olyan döntést hozott, amelyből a magyar gazdaság, a magyar emberek nagyon sokat profitáltak.

Markus Schafer nélkül a Mercedes kecskeméti gyára nem lenne a legnagyobb európai Mercedes-gyár, nélküle Magyarország nem vált volna az elektromosautó-ipari átállás egyik európai zászlóshajójává, és Markus Schafer nélkül a Mercedes elektromobilitási stratégiájának szíve sem kerülhetett volna ide, hazánkba – folytatta.

Majd aláhúzta, hogy ma gazdaságtörténeti jelentőségű korszakban él az emberiség, hiszen az autóipar elektromos átállása teljes egészében a feje tetejére állítja az eddigi status quót, és a folyamat biztosan be fog kerülni a történelemkönyvekbe. Kiemelte, hogy a világgazdasági változások újraírják az erőviszonyokat, a kibontakozó éles verseny nyertesekre és vesztesekre osztja a világot. – A világgazdaság szereplői, vállalatok és országok között egyesek a nyertesek, mások a vesztesek kategóriájába kerülnek. És az nem politikai propaganda vagy kampányszöveg, hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozik, ugyanis hazánk az autóiparból kiinduló globális technológiai forradalomnak az egyik európai éllovasa minden kétséget kizáróan – szögezte le.

Majd rámutatott, hogy ez nem magától értetődő egy tízmilliós ország esetében, és nem is lett volna lehetséges szövetségesek nélkül, márpedig itt elsősorban a Magyarországon letelepedett nagy autóipari vállalatokról kell beszélni, amelyek éltek a lehetőséggel, hogy itt kell Európa legalacsonyabb adóit fizetni, és hogy itt háborítatlan az együttműködés a keleti és a nyugati gazdasági szereplők között. Illetve megjegyezte, hogy a Mercedes is ilyen szövetségesnek számít.

A Mercedes-Benz AG igazgatótanácsi tagjának Pataki Klaudia kecskeméti polgármester adta át a Város kulcsa kitüntetést a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.

 

Borítókép: Kitüntették Markus Schafert, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagját (Fotó: MTI)

