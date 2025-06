Elárulta azt is, hogy bár a harcsák nem látnak jól, de ezt az ízérzékelésük kompenzálja, hiszen a vízben terjedő ízeket is megérzik, ez alapján észlelik a zsákmányt és harapnak rá. Megjegyezte, előfordul, hogy akkora zsákmányt is elfognak, amekkorát nem tudnak lenyelni, ezért akár meg is fulladhatnak.

Beszámolt arról is, hogy régben voltak olyan híresztelések, hogy egyszer egy kicsi gyermeket elkapott egy harcsa, azonban az elmúlt évszázadban nem történt ilyen feljegyzés. Könnyen lehet mégis, hogy ha valakit ízletes falatnak ítél meg egy harcsa, megpróbál belőle lakmározni.