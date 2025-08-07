Hankó Balázs: Megújult a Neptun-rendszer

Megújult a Neptun-rendszer, ennek köszönhetően az egyetemi hallgatók modern, felhasználóbarát felületen, mobiltelefonon is intézhetik tanulmányi adminisztrációjukat – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

A miniszter közölte, stratégiai együttműködésük keretében ismét egyeztetést folytattak a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK), ezúttal a tanulmányi rendszer fejlesztéséről, a kollégiumi lakhatási körülmények javításáról, valamint a gólyatáborok biztonságos szervezéséről tárgyaltak.

Hankó Balázs elmondta: a felmérések szerint csak minden második hallgató volt elégedett a tanulmányi rendszerrel, ezért már tavaly javaslatot tettek a modernizálására. 2025 januárja óta munkacsoport foglalkozik a fejlesztéssel, aminek köszönhetően a korábbinál látványosabb, jobb élményt nyújtó felület várja a diákokat, akik sokkal gyorsabban intézhetik ügyeiket, például a tantárgyfelvételt, vizsgajelentkezést, az órarend-összeállítást vagy az ösztöndíjjal kapcsolatos teendőket – ismertette a tárcavezető.

Hozzátette: a rendszer a korábbinál nagyobb kapacitással bír, így a terheltebb időszakokban – például vizsgajelentkezés idején – is fennakadás, lefagyás nélkül működik.

A felsőoktatási intézmények több mint fele az elmúlt fél évben már áttért a megújult, hallgatóbarát rendszerre – hangsúlyozta a miniszter, aki arra kérte a többi egyetemet is, hogy mielőbb álljanak át az új felületre.

Hankó Balázs beszélt arról is, hogy az elmúlt három évben „hozzáférési fordulat” valósult meg a felsőoktatásban, ami kollégium fejlesztéseket is szükségessé tesz.

A fiatalok lakhatási feltételeinek javítása a kormány kiemelt feladata – jelentette ki. Rámutatott: a fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési támogatás „óriási, a rendszerváltoztatást követő legnagyobb előrelépést” biztosít a fiatalok otthonhoz jutása terén.

Elmondta továbbá, hogy a felsőoktatásban a kollégiumok fejlesztése is folyamatos, ennek legfőbb budapesti programja a Diákváros program lesz, amely 12–16 ezer férőhelyet hoz létre. A miniszter megjegyezte, hogy jelenleg országosan 46 ezer kollégiumi hely van, ahol összesen 41 ezer diák lakik.