mesterséges intelligenciaPalkovics LászlóMI

Ez már a Skynet? – A szakértő elárulta, kell-e aggódni az MI öntudatra ébredésétől

Felesleges aggódni, egyelőre nem valószínű, hogy öntudatra ébred a mesterséges intelligencia – erről beszélt Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos egy podcastben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 14:00
– A jelenlegi struktúrában valószínűleg nem ébred öntudatra a mesterséges intelligencia (MI) – hangsúlyozta Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a Bold Truth About Hungary című, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár által készített podcast csütörtökön közzétett adásában.

Budapest, 2025. június 5. Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos előadást tart a mesterséges intelligenciáról szóló szakmai konferencián a budapesti Etele Plázában 2025. június 5-én. A tanácskozást a Gábor Dénes Egyetem szervezte a Gábor Dénes-emlékév nyitórendezvényeként. MTI/Kocsis Zoltán
Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Palkovics László a műsorban elmondta, hogy saját tudattal rendelkező MI-t véletlenül nem lehet létrehozni, csak direkt. – De miért akarna az emberiség magának egy ellenséget? Van nekünk bőven egyébként is, tehát mi inkább eszközöket vagy segítő dolgot akarunk, azok meg nem tudnak ilyenné fordulni – fogalmazott.

Kérdésre válaszolva kitért arra is: az, hogy ki, milyen modelleket tud létrehozni, s milyen gyorsan tudja tanítani ezeket, ahhoz alapvetően négy dolog kell: az egyik az adat, amihez valamilyen formában hozzá kell férni, s ezen a téren egy állam – különösen a magyar – jól áll, hiszen rengeteg információt halmoz fel. 

Szükség van továbbá számítási teljesítményhez ahhoz, hogy gyorsan tudjunk számolni, sok adatot tudjunk tárolni. Kell hozzá egy értelmezhető jogszabály és pénzügyi környezet, és a negyedik dolog, a szándék, meg a tehetség, ami körülírja a felhasználás lehetőségeit. 

– Na most, ebből a négy dologból nekünk egyébként mindenünk megvan

 – mondta Palkovics László.

Közölte azt is, hogy ma is van több kisebb méretű szuperszámítógépünk, mint például a Komondor, egy 5 petaflopos gép, ami Debrecenben működik, de volt korábban az OTP-nek egy szuperszámítógépe, amelyen létrehozták az első nagy magyar nyelvű modellt, illetve most fogja hamarosan kiírni a közbeszerzési eljárást egy 20 petaflopos, Levente nevezetű gépre.

 

Magyarország hatalmas energiamixszel rendelkezik

A számítási és a tárolási kapacitás kapcsán Palkovics László szerint az energetikai háttér a fontos, s ezen a téren Magyarország jól áll: az az energiamix, amivel rendelkezünk, az éppen egy szuperszámítógépnek az igényét tudja leképezni.

Hozzátette, hogy ezek a gépek akkor térülnek meg, ha folyamatosan működnek, tehát éjjel-nappal energiára van szükségük, de nem mindegy, hogy a felhasznált energia milyen színű, tehát mennyire karbonmentes, mennyire megújuló, mennyibe kerül, lehet-e tárolni.

Egy felvetésre, miszerint legyen-e magyar gyártású, magyar nyelvű modell, Palkovics László azt válaszolta, hogy nyilvánvalóan ez a modell a nyelvi szinten nem lesz versenyképes a nagy nemzetközi modellekkel, de egy csomó területen meg igen.

Mint mondta, nem kell tartani attól, hogy a Digitális Állampolgárság Programmal az embereket „követik”; ez egy nagyon jó szolgáltatás, amely egyszerűsíti, olcsóbbá, pontosabbá teszi az állam működését, és kényelmesebbé teszi az emberek életét.

– Volt kormánytagként pont inkább azt mondanám, hogy a kormány felismerte azt, hogy a kormányzati előkészítő tevékenységnél azok az adatok, amik rendelkezésünkre állnak, megfelelő alkalmazásokkal kiválóan alkalmazhatók – fogalmazott Palkovics László.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

