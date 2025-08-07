Ez már a Skynet? – A szakértő elárulta, kell-e aggódni az MI öntudatra ébredésétől

– A jelenlegi struktúrában valószínűleg nem ébred öntudatra a mesterséges intelligencia (MI) – hangsúlyozta Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a Bold Truth About Hungary című, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár által készített podcast csütörtökön közzétett adásában.

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Palkovics László a műsorban elmondta, hogy saját tudattal rendelkező MI-t véletlenül nem lehet létrehozni, csak direkt. – De miért akarna az emberiség magának egy ellenséget? Van nekünk bőven egyébként is, tehát mi inkább eszközöket vagy segítő dolgot akarunk, azok meg nem tudnak ilyenné fordulni – fogalmazott.

Kérdésre válaszolva kitért arra is: az, hogy ki, milyen modelleket tud létrehozni, s milyen gyorsan tudja tanítani ezeket, ahhoz alapvetően négy dolog kell: az egyik az adat, amihez valamilyen formában hozzá kell férni, s ezen a téren egy állam – különösen a magyar – jól áll, hiszen rengeteg információt halmoz fel.

Szükség van továbbá számítási teljesítményhez ahhoz, hogy gyorsan tudjunk számolni, sok adatot tudjunk tárolni. Kell hozzá egy értelmezhető jogszabály és pénzügyi környezet, és a negyedik dolog, a szándék, meg a tehetség, ami körülírja a felhasználás lehetőségeit.

– Na most, ebből a négy dologból nekünk egyébként mindenünk megvan

– mondta Palkovics László.

Közölte azt is, hogy ma is van több kisebb méretű szuperszámítógépünk, mint például a Komondor, egy 5 petaflopos gép, ami Debrecenben működik, de volt korábban az OTP-nek egy szuperszámítógépe, amelyen létrehozták az első nagy magyar nyelvű modellt, illetve most fogja hamarosan kiírni a közbeszerzési eljárást egy 20 petaflopos, Levente nevezetű gépre.

Magyarország hatalmas energiamixszel rendelkezik

A számítási és a tárolási kapacitás kapcsán Palkovics László szerint az energetikai háttér a fontos, s ezen a téren Magyarország jól áll: az az energiamix, amivel rendelkezünk, az éppen egy szuperszámítógépnek az igényét tudja leképezni.

Hozzátette, hogy ezek a gépek akkor térülnek meg, ha folyamatosan működnek, tehát éjjel-nappal energiára van szükségük, de nem mindegy, hogy a felhasznált energia milyen színű, tehát mennyire karbonmentes, mennyire megújuló, mennyibe kerül, lehet-e tárolni.