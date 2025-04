Elértük a Tisza információgyűjtő botrányának szereplőit: az egyik tagad, a másik nem, a harmadik hallgat

Információszerző csoport dolgozik a Tisza Párt mellett, az egység célja, hogy kapcsolatba lépjen az állam működésére rálátó emberekkel és tőlük – akár fenyegetéssel is – az Orbán-kormányra nézve terhelő adatokat szerezzen. A csoport már több személyt is megkeresett – erről írt pénteken a Mandiner, a lap egy konkrét ilyen esetet is leírt. Eszerint egy korábban az államigazgatásban dolgozó nő jelentkezett, hogy munkát vállalna a Tiszánál, ám végül egy magánlakásban találta magát, ahol három férfi faggatni kezdte. Azt próbálták elérni, hogy a nő szolgáltasson terhelő információkat korábbi munkahelyéről. A Mandiner cikke szerint Gál András ügyvéd, Vályi-Nagy Vilmos, az Orbán-kormány korábbi államtitkára és Radnai Márk, a Tisza alelnöke alkotta a sajátos vallatócsoportot.

Hárman háromfélét

A Magyar Nemzet megkereste mindhárom néven nevezett férfit. A szálakat leginkább mozgató Gál András terelni próbált. Az ügyvéd úgy fogalmazott: „nem kívánok nyilatkozni, azt írnak, amit akarnak. Akár azt, hogy így volt, akár azt, hogy nem.” Amikor pedig konkrétan rákérdeztünk, hogy találkozott-e a nővel, hamar bontotta a vonalat. Gál tehát nem cáfolta a Mandiner cikkének állításait.

Nem úgy Vályi-Nagy Vilmos. A Vám- és Pénzügyőrség korábbi országos parancsnokhelyettese azt mondta, hogy ilyen találkozó nem volt, szerinte tévedésről lesz szó. Közölte emellett, hogy a Tiszával semmilyen kapcsolata nincs, nem dolgozik a pártnak, így az információgyűjtő csoportban sem vesz részt. Elmondta azt is, hogy Radnai Márkot csak a sajtóból ismeri, és a Tisza alelnökével nincs személyes kapcsolata.

S ha már Radnai: őt is megpróbáltuk megszólaltatni. Ugyan nem fogadta többszöri telefonhívásunkat, szöveges üzenetünkre viszont reagált és egyik kollégájához irányított. Végül azonban az ügyre érdemi reakció sem Radnaitól, sem a Tiszától nem érkezett, csupán egy előre megírt, szimpatizánsoknak szóló sablon e-mailt kaptunk.

Autóba ültették a nőt

Nem árt röviden visszakanyarodni a Mandiner által leírt történethez, az ugyanis több, kémregénybe illő mozzanatot is tartalmaz. Egyrészt a munkát kereső nővel Gál András tartotta a kapcsolatot, és beszélt meg vele találkozót egy III. kerületi vendéglátóhelyre. Ott azonban az ügyvéd váratlanul beültette az autójába, és átvitte egy belvárosi kávézóba. Nemsokára innen is távoztak, végül egy lakásba vitték a nőt, ahol egyből keményen faggatni kezdték, hogy a nő terhelő adatokat szolgáltasson korábbi munkahelyéről. A nő végül nem kapott állást a pártnál.

Kicsoda Gál András?

Pár mondatban érdemes kitérni arra, mit lehet tudni Gál Andrásról és Vályi-Nagy Vilmosról, a két férfit ugyanis részletesen bemutatta korábban a Mandiner. Gál a Bicskei Gyermekotthon áldozatainak ügyvédjeként már egészen hamar, 2024 elején feltűnt Magyar Péter körül. A jogász a kezdetektől igen befolyásos szereplő a pártelnök környezetében: folyamatosan jelen van a Tisza Párt életében és jogászként segíti munkájukat. Sőt, ő nézi át, illetve derítteti fel azokat a kétesnek gondolt ügyeket, amelyeket a párt digitális gyóntatószéknek nevezett felületére érkezik. Ide várja a Tisza a kormányzati korrupciót bemutató, a kormányt kompromittáló adatokat az állampolgároktól. Csakhogy – a Mandiner információi szerint – a felület egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel a vártnál sokkal jelentéktelenebb és legtöbbször alá nem támasztott bejelentések érkeznek oda. Emiatt alakult a Tisza Párt mögött olyan hírszerzésre és információs hálózatépítésre szakosodott csapat, amelyben egykori nyomozók és szolgálati múltú személyek is helyet kaptak. Ennek a csoportnak a munkáját Gál András koordinálja. Gál ugyanakkor tagadta érintettségét.

Mit lehet tudni Vályi-Nagy Vilmosról?

A Mandiner szerint a „digitális gyóntatószékbe” érkező ügyek feltárásának másik meghatározó figurája Vályi-Nagy Vilmos, aki még a baloldali kormányok idején a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága dandártábornoki rendfokozatú országos parancsnokhelyettese volt. Vályi-Nagy később, 2010-ben az új Orbán-kormány kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkára lett, 2012-ben pedig infokommunikációs államtitkárnak nevezték ki. A Mandiner forrásai szerint annak idején Vályi-Nagy Vilmost Simicska Lajos embereként tartották számon. Azóta olyan sértett személy hírében áll, aki azért orrolt meg a nemzeti oldalra, mert több olyan ügylet is kútba esett, amiben részt akart venni. Vályi-Nagyot annak idején például az újpesti futballcsapattal is hírbe hozták, amit végül a Mol vett meg.

Vályi-Nagy Vilmos egyébként nem először áll be az Orbán-kormány aktuális politikai ellenfele mögé, így volt ez a 2022-es választások előtt is. Márki-Zay Péter, az akkori baloldali miniszterelnök-jelölt is megerősítette, hogy Vályi-Nagy az ellenzék egyik támogatója volt akkoriban.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)