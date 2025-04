Fenyegetőzés, faggatózás, nyomásgyakorlás – bármire képesek Magyar Péter emberei

Egyre több aggasztó történet lát napvilágot Magyar Péter környezetéről. Egy volt kormánytisztviselő rémisztő élményéről számolt be: a nő állítja, hogy a Tisza Párthoz köthető emberek, köztük Gál András ügyvéd, Vályi-Nagy Vilmos volt államtitkár és Radnai Márk pártalelnök egy előre megbeszélt találkozó után egy ismeretlen lakásba vitték, ahol nyomásgyakorlással próbáltak belőle kormányzati visszaélésekről információkat szerezni – írja a Mandiner.

A lap szerint a nő azért kereste meg Magyar Péter pártját, mert munkát szeretett volna kapni. A kapcsolatfelvétel után azonban a találkozó egy vendéglátóhely után egy belvárosi lakásban folytatódott, ahol elmondása szerint a jelenlévők faggatni kezdték. A beszélgetésen Gál mellett jelen volt Vályi-Nagy Vilmos és Radnai Márk is. Vályi-Nagy állítólag nem is mutatkozott be, csak kérdezni kezdett, hogy a nő „terhelő” adatokat szolgáltasson korábbi munkahelyéről.

– Beültettek egy autóba, és elvittek egy lakásba, ahol egy olyan férfi kezdett el erősen vallatni, aki be sem mutatkozott. Nekem ez túl sok volt – idézte a Mandiner a forrást, aki végül nem kapott munkát a pártnál, viszont mélyen megrendült a történtek után. Csak később jött rá, kik is voltak azok, akikkel találkozott.

A lap információi szerint több más személyt is megkerestek a Tisza Párt információgyűjtői.

Volt köztük olyan, akit fenyegettek, valaki másnak pedig büntetlenséget ígértek, ha hajlandó segíteni a kormányt kompromittáló információk megszerzésében.

A Mandiner kérdéseire a Tisza Párt továbbra sem reagált. Magyar Péter részéről sem érkezett válasz a vádakra, bár a szóban forgó szereplők korábban tagadták, hogy bárkit is információszerzési célból megkerestek volna.