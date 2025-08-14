Ilyen büntetésre számíthat, ha megsérti a tűzgyújtási tilalmat

„Téli gumid, ha megmarad, mikor égetheted el?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ezt rövid úton meg is válaszolta: semmikor. A nem növényi hulladék égetése mindig tilos, nemhogy tűzgyújtási tilalomkor, ami egyébként most az egész országban érvényes.

Ilyenkor

az erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése csak növény-egészségügyi okokból történhet.

Grillezni az otthoni kertekben továbbra is szabad, de nagyon figyelni kell a tűzre.

Azonnal megtörténik a baj (Fotó: Katasztrófavédelem)



A tűzgyújtás minden más esetben komoly bírságot von maga után. Hoztak erre néhány példát is. „A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki tűzgyújtási tilalom idején gyújtogatott. Az akkori nagy szárazság miatt csaknem 3000 négyzetméteren égett az aljnövényzet, több ház is veszélybe került.”

Növényi hulladékot égetett a kertjében egy lakó Jánosházán, a tűz a szomszéd telkén lévő száraz fűre is átterjedt. A tűzoltók vízsugárral és kézi szerszámokkal oltották el a tüzet.

„Tűzgyújtási tilalom ellenére égetett fahulladékot egy telektulajdonos Magyaregregyen. A tűz épületeket és erdősávot veszélyeztetett, és a szomszéd kerítésére is átterjedt. A lángokat végül a komlói hivatásos tűzoltók fékezték meg.”



Tűzvédelmi bírság jár a tarlóégetésért, ami néhány ezer forinttól akár hárommillió forintig is terjedhet,

a keletkezett kár mértékétől függően.