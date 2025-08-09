tűzerdőtüzNébih

Tűzgyújtási tilalom lép életbe az országban

Vasárnaptól tűzgyújtási tilalom lép életbe az ország egész területén. Tilos lesz tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 17:03
tűzgyújtás
Fotó: Pexels
A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján. Mint írták, a tilalmat a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével rendelik el.

A tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, mert az erdőtüzek többségét továbbra is emberi figyelmetlenség, például egy eldobott csikk okozza

– jelezték.

A Nébih közölte, az ország területén ismét teljesen kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, így a kiszáradt erdőtalajok a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik.

A fenyves állományok, az erdőfelújítások és erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek. Hozzátették, az extrém száraz biomassza miatt gyorsan terjed a tűz már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is. Nőhet továbbá a keletkező tüzek intenzitása, a felszíni tüzek 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek, és nő a tüzek úgynevezett ugrótűzpotenciálja is, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a Erdőtűz.hu vagy a Katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.

A hatóság arra kér mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg. 

Már egy másodpercnyi odafigyelés százórás tűzoltást és százéves erdészeti helyreállítást előzhet meg 

– írták.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

