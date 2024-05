Hagyó titkárságvezetője a Gyurcsány–Karácsony-listán térhet vissza a Városházára

A szocialista politikushoz került a BKV felügyelete is. Bár a céget telepakolta saját embereivel, és annak első számú vezetőjét is lecserélte, képtelen volt sikeresen menedzselni a fővárosi közösségi közlekedést. 2009 nyarától már sorra robbantak ki a BKV-s korrupciós ügyek. 2009. július 23-án a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy „hiába fizettek ki – prémiumokkal együtt – mintegy százmillió forintot végkielégítésként a BKV személyzeti vezetőjének tavaly márciusban, Szalainé Szilágyi Eleonóra ma is a fővárosi közlekedési társaságnál dolgozhat”. A kirobbant botrány és egyéb ügyek miatt miatt Hagyó 2009-ben előbb a BKV felügyeletéről, majd a főpolgármester-helyettességről mondott le.

Ezzel azonban még nem ért véget a történet. Balogh Zsolt, a BKV volt megbízott vezérigazgatója 2010 márciusában a Magyar Nemzetben robbantotta a nokiásdoboz ügyet, azt állította, hogy abban adta át a pénzt Hagyónak, aki őt megzsarolta, és évente 15 millió forintos kenőpénzre tartott igényt.

Az ominózus Balogh Zsolt-interjú a Magyar Nemzet 2010. március 6-ai számából. Visszavonta.

2012 októberében aztán Balogh visszavonta a vallomásait, az ügyész pedig bejelentette: nem lehet a zajló büntetőeljárás részévé tenni Balogh Zsolt tanúként tett vallomásait, mert azok államtitkot képeznek.

Még korábban, 2010 májusában előzetes letartóztatásba helyezte a BKV-ügyben meggyanúsított Hagyó Miklós volt szocialista országgyűlési képviselőt és főpolgármester-helyettest a Budai Központi Kerületi Bíróság. Minderre emlékezetes módon az új országgyűlés megalakulásával szinte egyidejűleg került sor, amelyben a szocialista politikus nem szerzett mandátumot. Az új képviselők eskütétele után néhány perccel közölte a rendőrség, hogy meggyanúsítja őt.

2012-ben Hagyót és tizennégy társát folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg a Központi Nyomozó Főügyészség. A vád szerint a Hagyó Miklós vezetésével működő bűnszervezet 2008 augusztusáig mintegy másfél milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a BKV-nak. Hagyó Miklóst az ügyészség azzal vádolta meg, hogy a politikus fals megbízási szerződésekkel, túlárazott közbeszerzési eljárásokkal offshore hátterű cégeken keresztül sikkasztott el csaknem másfél milliárd forintot.

Jogerős ítélet végül 2017 szeptemberében született. Az egykori szocialista főpolgármester-helyettes felfüggesztett büntetést kapott, hivatali visszaélés és – felbujtóként elkövetett – hűtlen kezelés bűntette miatt. „A Hagyó Miklós elsőrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztést egy év hat hónapra, a szabadságvesztés végrehajtása felfüggesztésének próbaidejét három évre enyhíti” – mondta ki végül a Szegedi Ítélőtábla.

A bíróság ugyanakkor több vádlott esetében súlyosította az elsőfokú ítéletet. Antal Attila, a BKV Zrt. egykori vezérigazgatója kettő, míg a BKV Zrt. korábbi kommunikációs igazgatója három év szabadságvesztést kapott. A nyolcadrendű vádlott Regőczi Miklósra ráadásul letöltendő büntetést szabtak ki.

A bíróság jelentősen megemelte ugyanakkor a vádlottak által fizetendő kártérítés mértékét. Első fokon összesen mintegy ötvenmillió forint megfizetésére kötelezték a vádlottakat, a jogerős ítélet azonban már több mint 160 millió forintot tartalmazott. Ezzel kapcsolatban az ítélet indoklásában elhangzott: az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék nem foglalkozott például a szerződésekben szereplő összegek áfatartalmával. A tanácsvezető bíró elmondta azt is: a nyilvánvalóan szükségtelen szerződések esetében az adott vádlott a BKV-t ért teljes vagyoni hátrányért felel, attól függetlenül, hogy a munkaviszonya időközben megszűnt-e.

A nyilatkozatát visszavonó Balogh Zsolt negyedrendű vádlott volt a perben, a jogerős ítélet szerint Hagyó Miklóssal egyetemlegesen több mint 47 millió forint kártérítést kellett megfizetnie.

Érdekesség, hogy Czeglédy Gergely, Hagyó egykori titkárságvezetője 2010-ben a 25. helyen szerepelt az MSZP fővárosi listáján, 2024-ben pedig Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc a 27. helyre tette fel. Czeglédy egyébként óbudai alpolgármesteri időszakában (is) szépen vagyonosodott. A Kontra nevű portál összefoglalója alapján csak 2021-ben ingatlanjainak a száma néggyel nőtt, és a megtakarítása is százmillió forinttal gyarapodott. Kérdés, hogy a szocialista politikus hogyan tudott ilyen rövid idő alatt ekkora vagyonra szert tenni.

Czeglédy hosszú évekig, 2010-től 2019 csak mezei képviselőként dolgozott az óbudai közgyűlésben. Több mint érdekes, hogy egyes számítások szerint az összvagyona 2022-re meghaladta az egymilliárd forintot.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Németh Angéla újpalotai polgármesterjelölt és Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő, választmány elnök (b–j) az ellenzék XV. kerületi kampányzáró rendezvényén 2019. október 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)