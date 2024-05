Karácsonyék jelölték Hagyó Miklós emberét, Vitézy Dávid kiakadt

Emlékezetes, Hagyó Miklós 1998-ban lépett be a Magyar Szocialista Pártba, volt országgyűlési képviselő, 2006-tól pedig már a fővárosi önkormányzatba került, mint Demszky Gábor akkori MSZP–SZDSZ-es főpolgármester egyik helyettese.

Hagyó Miklós neve akkor lett ismert, amikor 2009-ben kirobbant a BKV körüli végkielégítési, illetve az aránytalanul hátrányos szerződéskötések körüli botránysorozat. A szocialista főpolgármester-helyettes politikai karrierjének a nokiásdoboz-ügy néven elhíresült korrupciós botrány vetett véget.

A táblabíróság jogerősen másfél év, három évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta hivatali visszaélés és felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt. A botrányt kirobbantó Balogh Zsolt, a BKV volt megbízott vezérigazgatója 2010 tavaszán a Magyar Nemzetnek nyilatkozva beszélt arról, hogy Hagyóhoz nagyságrendileg mintegy hetvenmillió forint jutott hozzá rajta keresztül.

Azóta tudom, hogy tizenötmillió fér el egy Nokia-dobozban, mert egyszer például abban adtam át az összeget

– mondta Balogh. A BKV volt megbízott vezérigazgatója arról is beszélt, hogy a korrupciós ügyek, kifizetések 2007-ben kezdődtek, de az is kiderült, hogy „Hagyónak van egy bosszantó eljárása. Szokása, hogy nyakon ragadja az embereket, mintha barátkozna, de ezt elviselni igazi fizikai tehertétel. Nekem is elkapta a nyakamat, és így sétáltunk fel-alá az irodája előtt a folyosón. Közben elmondta, hogy a szerződésmódosítást márpedig meg kell csinálni, és a többletpénz teljes összegét ki is kell fizetni még karácsony előtt, azaz napokon belül.”

Czeglédy Gergő pedig azon túl, hogy Hagyó bizalmasa volt, jelenleg óbudai alpolgármester, neve pedig nem is olyan régen, a III. kerületet érintő korrupciós botrányban került elő. Vagyonnyilatkozata szerint a mintegy 673 ezer forintos havi juttatás mellett Czeglédy a BKK felügyelőbizottsági tagjaként további közel ötszázezer forintot kap, saját ingatlanjainak kiadásából pedig havonta egymillió forint bevételre tesz szert.

Czeglédynek amúgy 11 ingatlanja van, három Óbudán, kettő a VI. kerületben, de tulajdonosa két balatonkenesei, egy székesfehérvári, valamint egy csobánkai és egy mátraszentimrei ingatlannak is. Állampapírban közel 171 millió forintos megtakarítása van, euró- és dollárkötvényeinek, részvényeinek értéke pedig több mint 215 millió forint.

Bevallása szerint az általa alapított és tulajdonát képező Perfektum Projekt Kft. az elmúlt években jelentős mértékű osztalékot fizetett a számára, hasonlóan az általa részben tulajdonolt Perfektum Mérnöki Kft., a Profektum Tanácsadó Kft. és a Perfektum PR Kft.-hez.

– Karácsony újabb Gyurcsány-fiókát akar hozni a városházára. Nem volt elég a hídpénzbotrány, még a nokiás dobozokra is csorgatja a nyálát – közölte ezzel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra, a kormányoldal főpolgármester-jelöltje a közösségi oldalán.