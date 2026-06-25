Klopp faképnél hagyta az újságírókat a vb-n, amikor a rasszista botrányról kérdezték

Össztűz alatt Bastian Schweinsteiger Németországban

Schweinsteiger kijelentéseit több német kommentátor és közéleti szereplő is kritizálta. Philipp Awounou színesbőrű német újságíró és szerző a Der Spiegelnek arról beszélt, hogy az olyan jelzők mögött, mint a „vad” vagy „kiszámíthatatlan”, a futballnál jóval régebbi előítéletek húzódnak meg. Awounou szerint ezek a kifejezések gyarmati és rasszista eredetű mintákhoz kapcsolódnak, amelyek korábban az afrikai származású fekete embereket „civilizálatlannak”, „másnak” vagy „veszélyesnek” állították be.

Ugyanakkor hangsúlyozta: nem állítja, hogy Schweinsteiger rasszista lenne, szerinte azonban a megfogalmazása problémás volt.

Schweinsteiger alapembere volt a 2014-ben, legutóbb világbajnoki címet nyerő válogatottnak, és összesen 120 alkalommal szerepelt hazája nemzeti csapatában.

Németország hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban, amivel már az Ecuador elleni utolsó csoportmeccse előtt bebiztosította a csoportelsőségét a vb-n.