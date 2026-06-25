Jürgen Klopplabdarúgó-vb 2026Bastian Schweinsteiger

Klopp faképnél hagyta az újságírókat a vb-n, amikor a rasszista botrányról kérdezték

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A korábbi Liverpool-edző ingerültté vált, amikor egy német riporter a világbajnokságon kirobbant, rasszistának beállított botrányról kérdezte. A Bayern München korábbi klasszisa, Bastian Schweinsteiger „afrikai futballnak” nevezte Elefántcsontpart németek elleni játékát, amelyet „kissé vadnak” és „nem egészen taktikusnak” írt le. A vb-n tévés szakértőként dolgozó Jürgen Klopp otthagyta az újságírókat, amikor erről kérdezték.

Magyar Nemzet
2026. 06. 25. 12:05
Jürgen Klopp nem akart belekeveredni a rasszista botrányba a vb-n Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
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Össztűz alatt Bastian Schweinsteiger Németországban

Schweinsteiger kijelentéseit több német kommentátor és közéleti szereplő is kritizálta. Philipp Awounou színesbőrű német újságíró és szerző a Der Spiegelnek arról beszélt, hogy az olyan jelzők mögött, mint a „vad” vagy „kiszámíthatatlan”, a futballnál jóval régebbi előítéletek húzódnak meg. Awounou szerint ezek a kifejezések gyarmati és rasszista eredetű mintákhoz kapcsolódnak, amelyek korábban az afrikai származású fekete embereket „civilizálatlannak”, „másnak” vagy „veszélyesnek” állították be.

Ugyanakkor hangsúlyozta: nem állítja, hogy Schweinsteiger rasszista lenne, szerinte azonban a megfogalmazása problémás volt.

Schweinsteiger alapembere volt a 2014-ben, legutóbb világbajnoki címet nyerő válogatottnak, és összesen 120 alkalommal szerepelt hazája nemzeti csapatában.

Németország hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban, amivel már az Ecuador elleni utolsó csoportmeccse előtt bebiztosította a csoportelsőségét a vb-n.

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Bayer Zsolt
idezojelekszámok

Számok, tények...

Bayer Zsolt avatarja

...ugyan már. Fontosabb és megbízhatóbb ezeknél a min. el. tesókájának pánsípja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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