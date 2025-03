Egy szőke orosz tinédzser lába előtt hever a világ + videó

Andrejeva tehetségével már eddig is mindenki tisztában volt a teniszvilágban, de az elmúlt két hónap egyértelmű áttörést jelent, innentől kezdve a Grand Slam-trófeák szempontjából is esélyesként kell számolni vele.

– Most már biztosan tudom, hogy képes vagyok megnyerni a legnagyobb meccseket a legnagyobb játékosok ellen. Korábban úgy mentem ki ellenük a pályára, hogy nincs veszítenivalóm, s próbáljam a lehető legtöbb játékot megnyerni, most már viszont bízom magamban, hogy nyerni is tudok – világított rá a siker hátterére Mirra Andrejeva, akinek az 1994-es wimbledoni bajnok, Conchita Martínez az edzője, akitől a fiatal orosz a díjátadón mondott beszédében elnézést kért, mert túl idegesen kezdett.

Alcaraz és Medvegyev helyett Draper és Rune

A férfiaknál egy másik egyszeres Grand Slam-bajnok edző, Juan Carlos Ferrero már évek óta bizonyít Carlos Alcaraz oldalán. Indian Wellsben Alcaraz az elődöntőig kiváló tenisszel menetelt, ott viszont fordulatos mérkőzésen a brit Jack Draper megállította. A másik elődöntő is meglepetést hozott, a dán Holger Rune Danyiil Medvegyev elleni sikerével érte el, hogy az ATP 1000-es tornák történetében először két, XXI. században született teniszező játszotta egymás ellen a döntőt.

A fináléban viszont Runénak esélye sem volt, Draper 6:2, 6:2-re elintézte őt. A huszonhárom éves, balkezes játékos egyre jobban elviseli, hogy Nagy-Britanniában Andy Murray utódjának tartják, sőt bizonyos szempontból már túl is szárnyalta az elődöt: Murray soha nem tudta megnyerni az Indian Wells-i tornát.

Draper a sikerével karrierje során először a legjobb tíz közé, rögtön a hetedik helyre ugrott a világranglistán, amelyen továbbra is az eltiltását töltő Jannik Sinner áll az élen.

Indian Wells után Miami

Megállás nincs, a szokásoknak megfelelően Indian Wellsből Miamiba, az újabb 1000-es tenisztorna helyszínére teszi át a székhelyét a mezőny.

Bondár Anna a női selejtezőben már nyert is egy meccset, az ausztrál Maddison Inglis legyőzése után a román Irina-Camelia Begu ellen játszik a főtáblára jutásért. Bondár a friss világranglistán egyébként a 94., három helyet előrelépve.

Férfi éljátékosunk, Marozsán Fábián (59.) Miamiban is alanyi jogon szerepelhet a főtáblán, de Indian Wells-i sérülése után nagyon nehéz dolga lesz, hogy megvédje a tavalyi itteni negyeddöntővel szerzett ranglistapontjait.