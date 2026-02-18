Rendkívüli

Szijjártó Péter bejelentést tesz a kormányülés eredményeiről – kövesse velünk élőben

Orbán Viktor: Ukrajna zsarolja Magyarországot + videó

A szerdai kormányülés előtt jelentkezett a közösségi oldalán a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, hogy mi a mai értekezlet első napirendi pontja.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 18. 12:00
A karmelita kolostorban szerdán ismét ülésezik a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök a megbeszélés előtt jelentkezett, a közösségi oldalán közzétett videóban arról tájékoztatott, hogy mi az ülés első, legfontosabb napirendi pontja. 

– Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket. Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz – közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy ez a mai kormányülés első napirendi pontja.

A miniszterelnök rámutatott: Ukrajna zsarolja Magyarországot. 

Az ukrán zsarolásnak az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába. Tehát óriási a nyomás a háború folytatására Európában, és Ukrajna kifejezetten azt akarja, hogy mindannyian, minden európai ország és Magyarország is szálljon be a háborúba

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)


A katasztrófa maga az ember?

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

