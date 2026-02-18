Orbán Viktor: Ukrajna zsarolja Magyarországot + videó

A karmelita kolostorban szerdán ismét ülésezik a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök a megbeszélés előtt jelentkezett, a közösségi oldalán közzétett videóban arról tájékoztatott, hogy mi az ülés első, legfontosabb napirendi pontja.

– Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket. Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz – közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy ez a mai kormányülés első napirendi pontja.

A miniszterelnök rámutatott: Ukrajna zsarolja Magyarországot.

Az ukrán zsarolásnak az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába. Tehát óriási a nyomás a háború folytatására Európában, és Ukrajna kifejezetten azt akarja, hogy mindannyian, minden európai ország és Magyarország is szálljon be a háborúba

– fogalmazott a miniszterelnök.