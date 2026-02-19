Magyarország fellép az ukrán zsarolással szemben – Pócs János az Igazság órájában

Leállította Magyarország a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, miután

január vége óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken

– elsőként erről beszélt Pócs János, aki a 2018-as választási kampányt és a migrációt idézte fel, ami ellen kampányolt a nemzeti kormány, miközben a baloldal álproblémának nevezte azt. Később – mindt mondta – kiderült, Orbán Viktornak igaza volt. – Most ugyanez a helyzet a háborúval, ami közelebb van, mint gondolnánk, és

Magyarországot zsarolják azért, hogy be tudják rángatni a háborúba, és a pénzét is Ukrajnának adja.

Kőolajért cserébe tagságok akarnak az ukránok – mondta, jelezve, ebben a háborús veszélyben kalandorokat nem lehet a kormány közelébe engedni, mert zsarolható, fenyegethető, megvehető. Jelezte,a zsarolásban keményen benne vagyunk, de azt kell látni, mi a tét.

Kapitány István nyilatkozatáról, miszerint a válaszás után tárják fel a valódi céljaikat, Pócs János úgy reagált, Kapitány Istvánról sugárzik a pökhendiség, és érzehetően gőze sincs arról, mi a valóság. – Hogy lehet olyat mondani, hogy majd a választs után mondják el a valódi céljaikat? Ennél még Gyurcsány Ferencnek is több esze volt.

Elég a Tisza nyilatkozatait figyelni, akár Csercsa Balázst, Tarr Zoltánt, és most Kapitányt, ez mind magáért beszél, és segít a választóknak tisztán látni

– fogalmazott a Fidesz országgyűlési képviselője.

Mint monda, amikor Brüsszelben megdicsérik a magyar kormányfőt, az mindig rosszat jelent a magyarokra nézve, ez volt Gyurcsány Ferenccel is. Vagyis,

ami Brüsszelnek jó, az mindig rossz a magyar embereknek, és ezt akarja most elérni a Tiszával is.

Pócs János kitért arra, hogy a Tisza vezetője és a párt közössége mögött alvilági bűnözők sokasága van. – Akik ki lettek taszítva a Fideszből, és az egyik lábuk börtönben van, gőzerővel kampányolnak a Tiszának. Drogbiznisztől a lányok futtatásáig mindenféle bűnelkövető van ott – mondta.

Azt is mondta, Magyar Péter mindent kitereget magáról, ez volt az Ötkertes buli után és most a drogos buli után is, ráadásul előre menekülve, már a meserséges intelligenciára hárítva mindent. Az Indexnek nyilatkozó forrás kapcsán úgy fogalmazott, van egy nő, aki zsarolta, majd elmegy vele bulizni, később pedig félre vonul vele – ilyen a filmekben nincs.