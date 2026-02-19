Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

Magyarország fellép az ukrán zsarolással szemben – Pócs János az Igazság órájában

Magyarországot zsarolják azért, hogy be tudják rángatni a háborúba, és a pénzét is Ukrajnának adja – fogalmazott az Igazság órájában Pócs János. A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az ukránok Kőolajért cserébe tagságok akarnak. A politikus beszélt Magyar Péter drogos bulijáról, valamint Kapitány István beismerő vallomásáról is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 7:26
Leállította Magyarország a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába, miután

 január vége óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken

 – elsőként erről beszélt Pócs János, aki a 2018-as választási kampányt és a migrációt idézte fel, ami ellen kampányolt a nemzeti kormány, miközben a baloldal álproblémának nevezte azt. Később – mindt mondta – kiderült, Orbán Viktornak igaza volt. – Most ugyanez a helyzet a háborúval, ami közelebb van, mint gondolnánk, és 

Magyarországot zsarolják azért, hogy be tudják rángatni a háborúba, és a pénzét is Ukrajnának adja.

 Kőolajért cserébe tagságok akarnak az ukránok – mondta, jelezve, ebben a háborús veszélyben kalandorokat nem  lehet a kormány közelébe engedni, mert zsarolható, fenyegethető, megvehető. Jelezte,a zsarolásban keményen benne vagyunk, de azt kell látni, mi a tét.

Kapitány István nyilatkozatáról, miszerint a válaszás után tárják fel a valódi céljaikat, Pócs János úgy reagált, Kapitány Istvánról sugárzik a pökhendiség, és érzehetően gőze sincs arról, mi a valóság. – Hogy lehet olyat mondani, hogy majd a választs után mondják el a valódi céljaikat? Ennél még Gyurcsány Ferencnek is több esze volt. 

Elég a Tisza nyilatkozatait figyelni, akár Csercsa Balázst, Tarr Zoltánt, és most Kapitányt, ez mind magáért beszél, és segít a választóknak tisztán látni

 – fogalmazott a Fidesz országgyűlési képviselője.

Mint monda, amikor Brüsszelben megdicsérik a magyar kormányfőt, az mindig rosszat jelent a magyarokra nézve, ez volt Gyurcsány Ferenccel is. Vagyis, 

ami Brüsszelnek jó, az mindig rossz a magyar embereknek, és ezt akarja most elérni a Tiszával is.

Pócs János kitért arra, hogy a Tisza vezetője és a párt közössége mögött alvilági bűnözők sokasága van. – Akik ki lettek taszítva a Fideszből, és az egyik lábuk börtönben van, gőzerővel kampányolnak a Tiszának. Drogbiznisztől a lányok futtatásáig mindenféle bűnelkövető van ott – mondta.

Azt is mondta, Magyar Péter mindent kitereget magáról, ez volt az Ötkertes buli után és most a drogos buli után is, ráadásul előre menekülve, már a meserséges intelligenciára hárítva mindent. Az Indexnek nyilatkozó forrás kapcsán úgy fogalmazott, van egy nő, aki zsarolta, majd elmegy vele bulizni, később pedig félre vonul vele – ilyen a filmekben nincs. 

Pócs János beszélt arról is, hogy a Magyar Péter által behozott gyűlöletbeszédet folyamatosan veszik át a hívei, ezt támasztja alá Alekosz stílusa is. – A verbális figyelemfelhívás, mint a tarnazsadányi videóban üzent nekem a tiszás maffia, hogy más keresnek, tudják hol élek a családommal. ez a hangulat csak rosszabb lesz, és a választási kampány polgárháborús hangulatba fog torkollni. Erre erősít az ukrán titkosszolgálati szál és 

Ruszin-Szendi Romulusz, aki el is mondta, hogy majd előveszik a titkosszolgálati kapcsolatokat, ha csak azzal lehet leváltani a miniszterelnököt 

– mutaott rá.

Hozzátette, a tiszások már azt jelezték, hogy ha a Fidesz "kicsit nyer", azt nem fogják elfogadni, és 

fel vannak készítve, hogyan kell csalni a szavazatválasztáskor.

 – Nagyon oda kell figyelni, mert mindent meg fognak tenni, hogy sok legyen a rontott szavazat, amivel 2-3 százalékot el lehet venni. Ezért fontos, hogy legyünk minél többen – hangsúlyozta.

Pócs János kitért arra is, ő szeretett volna a helyi tiszás jelölttel vitázni, de nem állt kötélnek, mert nem is tehetik, sőt nem tarthatnak lakossági fórumot sem. 

– Rendezvénytermeket úgy foglalnak le a Tiszánál, hogy a bérbeadó felelős azézt, hogy kik mennek be, és ha hangfelvétel kerül ki a rendezvényről, a főbérlőnek 50  millió forint kötbért kell fizetnie

 – sorolta a politikus. 

Végül, mint mondta, az egyetlen megoldás, hogy a nemzeti oldalon vannak többen, a győzelem tétje pedig, hogy akik egyetértenek a kormányoldallal, elmennek szavazni, és akkor minden rendben lesz, győzni fog a Fidesz. 

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

