V. István tragikusan rövid uralkodása: megmérgezhették a királyt?

IV. Béla és felesége, Laszkarisz Mária hosszú ideig vártak a fiúgyermekre: István előtt hét leányuk született. 1239-ben megérkezett a várva várt fiú, a leendő trónörökös is. István kisgyermekként élte át a tatárjárást és a mongolok előli menekülést.

István és Erzsébet házasságkötése

István apja ellen fordult

Már gyermekként Szlavónia és Erdély kormányzójává tették. Címe az ifjabb király, a iunior rex volt, mely társuralkodói státust jelentett. Az apa, IV. Béla és a fiú, V. István viszonya azonban olyannyira megromlott, hogy Béla a fiát Feketehalom várába száműzte. István mindezek ellenére felmentő sereget tudott szervezni, és amikor 1265-ben az isaszegi csatában megütközött apja seregével, győzelmet aratott.

A konfliktus fő oka az volt, hogy IV. Béla a tatárjárás után nem osztott földbirtokokat. Csak akkor kaphatott valaki birtokot, ha a földjén várat épített és nehézpáncélos lovasságot állított ki. V. István viszont úgy akart híveket szerezni, hogy feltétel nélkül adományozott földeket.

Az isaszegi csatát követő évben kibékültek, és a megkötött békeszerződés értelmében István már az apja életében is verethetett önállóan pénzt.

István kun leányt vett feleségül

Felesége Kun Erzsébet, Szejhán kun fejedelem leánya volt. E házassággal szimbolikusan is konszolidálódott a kunok helyzete Magyarországon a mongol invázió után. Az biztos, hogy négy leány- és két fiúgyermekük született; Mária nevű leányától származtak az Anjou uralkodóink.

V. István pénzérméje

V. István tényleges uralkodása alatt jelentősen megerősödött a bárók, a Csákok, a Kőszegiek hatalma, ami a király halála után végzetes következményekkel járt fia, László uralkodásának idején.

De mit is jelentett a bárók térnyerése? A bárók egyre nagyobb területeket foglaltak el önkényesen és új birtokaikon a középnemeseket a saját szolgálatukra kényszerítették. Ez lett a familiaritás rendszere. A familiáris nemes igazgatta a báró birtokait és vezette a hűbérura hadseregét. 1270-ben, amikor apja halála után István ült a trónra, II. Ottokár cseh király megtámadta Magyarországot, és két győztes csata után egészen Nyitráig előrenyomult. Csak ezután sikerült Istvánnak eredményes ellentámadást indítania, és visszaszorítania a cseh uralkodót. V. István katonailag tehetséges, határozott uralkodónak számított, azonban rövid uralkodása alatt esélye sem volt a saját helyzetének megszilárdítására.