Kun László és Édua - a király és a kun leány végzetes szerelme

IV. László ott szeretett bele a kun leányba, Éduába, amikor velük töltötte idejét. Ez lett egyúttal a végzete is: 1290-ben, máig tisztázatlan körülmények között a kunok ölték meg az uralkodót.

Kun László és Édua

Kik voltak a kunok?

Nomád, letelepületlen, pogány nép, akikkel a keresztény magyaroknak visszatérően meg kellett harcolniuk. Ehhez kapcsolódik Szent László királyunk közismert története is, aki legyőzte az országba be-betörő kunokat. Egyszer egy leányt is megmentett a leányrabló kuntól. IV. Béla volt az, aki szorult helyzetében, amikor a mongol invázió már közeledett a Magyar Királyság határaihoz és nem volt elegendő katonája, behívta az országba a kunokat. Ez azonban állandó konfliktusokat szült: állataik letaposták a vetést és a kunok rendszeresen erőszakoskodtak a magyar nőkkel.

Amikor a magyarok haragja a tetőfokára hágott, megölték a Budán követségbe járó Kötöny kun fejedelmet – ahogy erről Rogerius mester is beszámolt.

A kunok erre rabolva-pusztítva vonultak ki az országból. A tatárjárás után IV. Béla ismét visszahívta őket, és ekkor már sikerült beilleszkedniük, majd beolvadniuk a magyarságba. V. István is kun feleséget választott magának, és e házasságból született Kun László. Ady Endre a Hortobágy poétája című versében is megörökíti őket: „kunfajta, nagy szemű legényként” jellemzi főhősét.

Kun László és Habsburg Rudolf (forrás: Wikimedia Commons)

Kun László tízévesen lett uralkodó

Kun László korában a bárók hatalma annyira megerősödött, hogy még a kisgyermek királyt is fogságba ejtette Gutkeled Joachim. A fiút végül csak apja, V. István tudta kiszabadítani fegyveres erővel.

László mindössze tízéves volt , amikor apja halála után 1272-ben trónra lépett; uralkodását végig belső viszályok és hatalmi harcok kísérték.

Kevesen tudják azonban, hogy külpolitikai téren egy igen jelentős győzelem fűződik a nevéhez: 1278-ban a morvamezei csatában Habsburg Rudolffal szövetségben legyőzte II. Ottokár cseh királyt.

Ennek a győztes csatának köszönhetően kerültek a Habsburgok birtokába az osztrák területek, és kezdődött meg a több évszázados uralmuk.