Kun László és Édua - a király és a kun leány végzetes szerelme

Kun Lászlónak hívták már a kortársai is IV. László királyunkat. Kun László édesanyja, V. István felesége, Erzsébet kun hercegnő volt.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 12. 10. 18:52
IV. László ott szeretett bele a kun leányba, Éduába, amikor velük töltötte idejét. Ez lett egyúttal a végzete is: 1290-ben, máig tisztázatlan körülmények között a kunok ölték meg az uralkodót.

Kik voltak a kunok?

Nomád, letelepületlen, pogány nép, akikkel a keresztény magyaroknak visszatérően meg kellett harcolniuk. Ehhez kapcsolódik Szent László királyunk közismert története is, aki legyőzte az országba be-betörő kunokat. Egyszer egy leányt is megmentett a leányrabló kuntól. IV. Béla volt az, aki szorult helyzetében, amikor a mongol invázió már közeledett a Magyar Királyság határaihoz és nem volt elegendő katonája, behívta az országba a kunokat. Ez azonban állandó konfliktusokat szült: állataik  letaposták a vetést és a kunok rendszeresen erőszakoskodtak a magyar nőkkel. 

Amikor a magyarok haragja a tetőfokára hágott, megölték a Budán követségbe járó Kötöny kun fejedelmet – ahogy erről Rogerius mester is beszámolt. 

A kunok erre rabolva-pusztítva vonultak ki az országból. A tatárjárás után IV. Béla ismét visszahívta őket, és ekkor már sikerült beilleszkedniük, majd beolvadniuk a magyarságba. V. István is kun feleséget választott magának, és e házasságból született Kun László. Ady Endre a Hortobágy poétája című versében is megörökíti őket: „kunfajta, nagy szemű legényként” jellemzi főhősét.

Kun László és Habsburg Rudolf. forrás: Wikimedia Commons
Kun László és Habsburg Rudolf (forrás: Wikimedia Commons)

Kun László tízévesen lett uralkodó

Kun László korában a bárók hatalma annyira megerősödött, hogy még a kisgyermek királyt is fogságba ejtette Gutkeled Joachim. A fiút végül csak apja, V. István tudta kiszabadítani fegyveres erővel.
László mindössze tízéves volt , amikor apja halála után 1272-ben trónra lépett; uralkodását végig belső viszályok és hatalmi harcok kísérték. 

Kevesen tudják azonban, hogy külpolitikai téren egy igen jelentős győzelem fűződik a nevéhez: 1278-ban a morvamezei csatában Habsburg Rudolffal szövetségben legyőzte II. Ottokár cseh királyt. 

Ennek a győztes csatának köszönhetően kerültek a Habsburgok birtokába az osztrák területek, és kezdődött meg a több évszázados uralmuk. 

Kun László házassága boldogtalan volt

Házassága sem bizonyult sikeresnek: felesége Izabella, I. Károly szicíliai uralkodó leánya volt. László 14, Izabella pedig mindössze 12 éves volt, amikor 1276-ban összeházasodtak. A frigyből nem született gyermek, ami tovább növelte elégedetlenségüket és boldogtalanságukat. 

Szentmihályi Szabó Péter: Édua és Kun László.
Szentmihályi Szabó Péter: Édua és Kun László.

Kun László ezért is fordult gyakran a kunokhoz, ahol vigaszt keresett, később pedig kun nemzeti viseletben járt.

Kun Lászlót kiátkozta a pápa

1279-ben pápai legátus érkezett Magyarországra a feszült helyzet rendezésére, ám Fülöp fermói püspök megjelenése csak még tovább súlyosbította a konfliktusokat. Valószínű, hogy valamelyik főúr sürgette a pápai közbelépést, hiszen a kunok alkották a király személyes haderejét – őket nyögéreknek nevezték –, ami szemben állt a bárók katonai erejével. Az esztergomi érsek végül kiátkozta Lászlót, mivel a király nem volt hajlandó felhagyni azzal, hogy idejének nagy részét a kunok között töltse. 

Lehetséges, hogy Kun László megölése Borsa Kopasz nevű főúr parancsára történt és ő bérelte fel a kun bérgyilkosokat 1290-ben.

Édua tiszta szívvel, igaz szerelemmel szerette a királyt, halála után egész életében őt siratta.

Kun László halála- forrás_ Wikimedia Commons
Kun László halála (Forrás_ Wikimedia Commons)

Szerelmük története megihlette Szentmihályi Szabó Péter írót is, Édua s Kun László című történelmi regénye szól e halhatatlan szerelemről.

Legeza Ilona írta a kötetről: Az országos gondok és saját tehetetlensége elől az alkohol mámorába és a szerelembe menekül. Mélyen emberi érzelmek kötik egy kun törzsfőnöknek, Csöri úrnak lányához, a gyönyörű Éduához, aki hites társa helyett társa lesz a nehéz időkben, tragikusan megpecsételve ezzel önnön sorsát: Kun Lászlót szeretőjével együtt, ágyban mészárolják le a békével elégedetlen, harcra és zsákmányra éhes kunjai.

 

A bécsi Képes Krónika Kun László uralkodásáról

(idézi Ludwig Emil, Forrás, 1985)

„László király felesége apuliai Károly király leánya volt. Ő azonban megvetette a házastársi nyoszolyát és kunleányokkal hált: Édua, Köpcsecs és Mandula volt a nevük; volt sok más ágyasa is. Szerelmüktől szíve méltán megromlott, bárói és országának nemesei meggyűlölték. . . . Ezenfelül eljött ellenére a fermoi Fülöp apostoli legátus, mivelhogy kunmódra és nem katolikus szokás szerint élt. . . a királyt kiközösítéssel fenyegette, ha nem gyűlöli a pogányokat, nem követi a keresztény szokásokat és nem él házastársi nyoszolyában. De mit sem érvén el a királynál, hazatért. Ezután rövidesen az Úr 1290-ik esztendejében, hétfői napon, nem sokkal Szűz Szent Margit vértanú ünnepe előtt, a körösszegi vár közelében maguk a kunok — akikhez pedig annyira húzott Kivált Árboc, Törtei és Kemence, meg atyafiságuk és cinkosaik . . . a királyt nyomorúságosan megölték.”

Kun László királyunk:

1. tragikus sorsú uralkodó volt, aki két kultúra – a magyar és a kun – között őrlődött,

2. a morvamezei csatában döntő szerepet játszott,

3. uralkodásának időszakában a bárói hatalom végletesen megnőtt,

4. és nem tudta legyőzni az ellene törőket.

