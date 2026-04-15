Az iráni háború okozta ellátási sokk súlyosbítja a globális légitársaságok válságát

A háború jelentősen megbolygatta az Ázsia és Európa közötti, az Öböl menti csomópontokra támaszkodó útvonalakat, miközben a repülőgép-üzemanyag árának megduplázódása és az ellátás szűkülése súlyosan sújtja a légitársaságokat. Amióta az amerikai–izraeli légicsapások február 28-án elkezdődtek Irán ellen, a légitársaságok megemelték a repülőjegyeik díjait, üzemanyag-felárakat vezettek be, és csökkentették az útvonalak számát is – írta meg a Reuters.

A földön ragadhatnak a nagy légitársaságok repülőgépei. Fotó: AFP

Egyre növekszik a légitársaságok aggodalma

A készpénzmegőrzési erőfeszítéseire hivatkozva a Qantas elhalasztotta a tervezett részvény-visszavásárlást a magasabb és ingatag üzemanyagárakra hivatkozva. Eközben Carsten Spohr, a Lufthansa vezérigazgatója figyelmeztetett, hogy a repülőgép-üzemanyagok készletei továbbra is korlátozottak lesznek, ami növeli a költségeket. – A kerozin továbbra is hiánycikknek számít, ezért az év hátralévő részében drágább lesz – közölte Spohr a Frankfurter Allgemeine Zeitung német újságnak. A Lufthansa még nem állította le a gépeit a hiány miatt, de ez elkerülhetetlen lehet, mivel a kerozin elérhetősége már most is kritikus egyes repülőtereken, különösen Ázsiában – mutatott rá a vezérigazgató.

Dél-Koreában a T'way Air diszkont légitársaság egy helyi jelentés szerint pedig májusban és júniusban fizetés nélküli szabadságra küldi légiutas-kísérőinek egy részét, ezzel az elsők között csökkentve a létszámot.

A kéthetes tűzszünet csak kis enyhülést hozott, a Hormuzi-szoros továbbra is blokád alatt van, ami a globális olaj- és cseppfolyósított földgázkészletek nagyjából egyötödét vonta ki a piacról, a finomítóknak pedig időbe telik majd a károk helyreállítása.

A háborús cselekmények szüneteltetése ellenére továbbra is aggódunk a kerozin kínálata és áremelkedése miatt

– mondta Jarrod Castle, az UBS elemzője keddi közleményében, hozzátéve, hogy a decemberi kerozin határidős árai továbbra is több mint ötven százalékkal emelkedtek éves szinten. Az üzemanyag, amely jellemzően a légitársaságok második legnagyobb költsége a munkaerő után, a működési kiadások mintegy 27 százalékát teszi ki.

Az árak több mint a kétszeresükre nőttek az iráni konfliktus kezdete óta, messze meghaladva a nyersolaj árának nagyjából ötvenszázalékos emelkedését a tűzszünet előtt.

A zűrzavar ugyanakkor a légitársaságok konszolidációját válthatja ki, azaz az erősebb vállalatok részesedést szerezhetnek a gyengébb versenytársaktól – vélik az elemzők és a vezetők.