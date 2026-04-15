Az iráni háború okozta ellátási sokk súlyosbítja a globális légitársaságok válságát

A légi közlekedés évek óta legsúlyosabb válsága kedden tovább mélyült, miután a Qantas Airways a költségek spirális emelkedésére figyelmeztetett. A Lufthansa pedig azt közölte, előfordulhat, le kell állítania gépeit. Egy amerikai légitársaság a várható ellátási válságra utalt, illetve arra, hogy az iráni konfliktus tovább szűkíti az üzemanyag-ellátást.

Lehoczky Milán
2026. 04. 15. 5:30
Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek
A háború jelentősen megbolygatta az Ázsia és Európa közötti, az Öböl menti csomópontokra támaszkodó útvonalakat, miközben a repülőgép-üzemanyag árának megduplázódása és az ellátás szűkülése súlyosan sújtja a légitársaságokat. Amióta az amerikai–izraeli légicsapások február 28-án elkezdődtek Irán ellen, a légitársaságok megemelték a repülőjegyeik díjait, üzemanyag-felárakat vezettek be, és csökkentették az útvonalak számát is – írta meg a Reuters.

A földön ragadhatnak a nagy légitársaságok repülőgépei. Fotó: AFP

Egyre növekszik a légitársaságok aggodalma

A készpénzmegőrzési erőfeszítéseire hivatkozva a Qantas elhalasztotta a tervezett részvény-visszavásárlást a magasabb és ingatag üzemanyagárakra hivatkozva. Eközben Carsten Spohr, a Lufthansa vezérigazgatója figyelmeztetett, hogy a repülőgép-üzemanyagok készletei továbbra is korlátozottak lesznek, ami növeli a költségeket. – A kerozin továbbra is hiánycikknek számít, ezért az év hátralévő részében drágább lesz – közölte Spohr a Frankfurter Allgemeine Zeitung német újságnak. A Lufthansa még nem állította le a gépeit a hiány miatt, de ez elkerülhetetlen lehet, mivel a kerozin elérhetősége már most is kritikus egyes repülőtereken, különösen Ázsiában – mutatott rá a vezérigazgató.

Dél-Koreában a T'way Air diszkont légitársaság egy helyi jelentés szerint pedig májusban és júniusban fizetés nélküli szabadságra küldi légiutas-kísérőinek egy részét, ezzel az elsők között csökkentve a létszámot. 

A kéthetes tűzszünet csak kis enyhülést hozott, a Hormuzi-szoros továbbra is blokád alatt van, ami a globális olaj- és cseppfolyósított földgázkészletek nagyjából egyötödét vonta ki a piacról, a finomítóknak pedig időbe telik majd a károk helyreállítása.

A háborús cselekmények szüneteltetése ellenére továbbra is aggódunk a kerozin kínálata és áremelkedése miatt

 – mondta Jarrod Castle, az UBS elemzője keddi közleményében, hozzátéve, hogy a decemberi kerozin határidős árai továbbra is több mint ötven százalékkal emelkedtek éves szinten. Az üzemanyag, amely jellemzően a légitársaságok második legnagyobb költsége a munkaerő után, a működési kiadások mintegy 27 százalékát teszi ki. 

Az árak több mint a kétszeresükre nőttek az iráni konfliktus kezdete óta, messze meghaladva a nyersolaj árának nagyjából ötvenszázalékos emelkedését a tűzszünet előtt.

A zűrzavar ugyanakkor a légitársaságok konszolidációját válthatja ki, azaz az erősebb vállalatok részesedést szerezhetnek a gyengébb versenytársaktól – vélik az elemzők és a vezetők.

Az elemzők szerint a repülési kapacitás, különösen a Közel-Keletről, de Európába is csökkent, és a várakozások szerint nem fog egyhamar visszaállni a konfliktus előtti szintre. Corneel Koster, a Virgin Atlantic vezérigazgatója a Financial Timesnak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy a légitársaságnak körülbelül hat hétre elegendő biztos üzemanyag-készlete van, mielőtt a kilátások bizonytalanabbá válnak.

 

Az európai légitársaságok felszólították Brüsszelt, hogy avatkozzon be

Az Airports Council International Europe iparági csoport a múlt héten arra figyelmeztetett , hogy Európa három héten belül rendszerszintű üzemanyag-hiánnyal nézhet szembe. A csoport közlésével összhangban az európai légitársaságok felszólították Brüsszelt, hogy avatkozzon be sürgősségi intézkedésekkel a hatások enyhítésére, beleértve 

  • az uniós szintű kerozinfelvásárlást, 
  • a blokk légi közlekedési szén-dioxid-piacának ideiglenes felfüggesztését és
  • bizonyos légi közlekedési adók eltörlését.

