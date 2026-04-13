Törölték a Lufthansa budapesti járatait

A Budapestre érkező Lufthansa-gépek közül a 8.45-ös frankfurti még megérkezett. A pilóták sztrájkja miatt törölték a légitársaság budapesti járatait hétfőn – olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapján.

Forrás: MTI2026. 04. 13. 11:02
Frankfurt, Germany - July 24, 2016: Aerial view of Lufthansa aircraft parked at Frankfurt Airport (FRA), which serves as the largest hub for Lufthansa. iStock Editorial Nate Hovee
A menetrendi tájékoztató szerint a 9.45-kor Frankfurtba induló gép még felszállt, de a 11.40-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.10-kor Frankfurtba, a 17.30-kor Münchenbe és a 19.35-kor Frankfurtba indítandó járatokat törölték.

A Budapestre érkező Lufthansa-gépek közül a 8.45-ös frankfurti még megérkezett, de a 8.30-as müncheni, a 10.55-ös frankfurti, a 12.35-ös müncheni, a 13.30-as frankfurti, a 16.50-es müncheni, a 18.35-ös frankfurti, a 23.30-as müncheni és a 23.40-es frankfurti járat már nem fog leszállni.

A Lufthansa pilótái két napig sztrájkolnak, így a keddi budapesti járatokat is törölték.

A munkabeszüntetés kedd éjfélig tart.

A mostani a negyedik sztrájkhullám a vállalatcsoportnál, múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt több száz járat nem indult el Németország legnagyobb légitársaságánál.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
