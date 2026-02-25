Nagy amerikai puzzle — újraolvastuk Jonathan Franzent

Van a jó regényeknek az időben értelmezhető természetes mágiája, ami abban áll, hogy mű és olvasó találkozása soha nem ugyanolyan az idő két különböző, egymástól közel vagy távol eső pontján. Noha a leírt szöveg értelemszerűen ugyanaz marad, a megváltozó környezet és viszonyok közepette alakulnak az általa megfogalmazódó kérdések és a keltett hatások, mindig kicsit mást, máshogy mondanak. Ezért is érdekesek az újraolvasások, legyen szó akár klasszikus, akár kortárs művekről. (Épp a napokban került szóba a Facebookon Wirth Imre 1994-ben megjelent Történetek az eszkimóháborúból című könyve, amelyet a Grönland körüli purparléval mintha utolért volna az idő.) De miért is írom ezt? Mert aki 2012-es megjelenésekor olvasta Jonathan Franzen Szabadság című meglehetősen zajos sikert aratott regényét, az megérezhette az amerikai társadalmat a mélyben feszítő ellentmondásokat, míg ma újraolvasva már az is felmérhető, milyen irányba mozdították, milyen változásokat generáltak ezek az ellentmondások.

Jonathan Franzen megkerülhetetlen alakja a kortárs amerikai irodalomnak. Elismert, díjazott és olvasott szerző, aki Stephen King után huszonnégy év elteltével került íróként a Time címlapjára. A róla szóló írások általában azt emelik ki, hogy tudatosan távolodik el a posztmodern irányzatoktól, és visszatér a realista regény hagyományához.

Ez nagyjából annyit tesz, hogy szakít azzal a teóriával, hogy az irodalom valamiféle fura tudomány lenne, amelyiknek a célja nyelv és valóság viszonyának boncolgatása, az extremitások bemutatása és gyökereik vizsgálata, a befelé fordulás, a világ szubjektumban való leképeződésének taglalása.

Ehelyett részletesen, empátiával és pszichológiai pontossággal ábrázolja szereplőit, az amerikai élet ismerős alakjait.