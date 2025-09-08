A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) Tiencsinben tartott csúcstalálkozója ismét megerősítette, hogy Ázsia geopolitikai súlyponttá vált. Hszi Csin-ping kínai elnök, Vlagyimir Putyin orosz államfő és Narendra Modi indiai kormányfő jelenléte világos üzenetet közvetített: az ázsiai hatalmak egyre inkább alternatívát kínálnak az euroatlanti világrenddel szemben.
Sanghaji csúcstalálkozó: erődemonstráció és szimbolikus üzenet
A nemrégiben Tiencsinben megtartott Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján világosan körvonalazódott: Kína és Oroszország geopolitikai együttműködése történelmi csúcspontjára ért, India pedig partnerként csatlakozott a keleti erődemonstrációhoz. A találkozó után Peking katonai parádéval ünnepelte a második világháború lezárásának 80. évfordulóját, jelezve, hogy a szervezet az ázsiai súlypont erősödésének szimbólumává vált.
Hszi Csin-ping a nyitóbeszédében a „hidegháborús mentalitás” felszámolására szólított fel, multipoláris világot hirdetett, és jelentős pénzügyi támogatásokat ígért a tagállamoknak. Modi kijelentette: India és Kína nem vetélytársak, hanem partnerek a 21. századi ázsiai együttműködésben. Putyin részvétele pedig világosan jelezte: az orosz elnök szabadon mozoghat a világban, a Nyugat által kivetett szankciók veszítenek erejükből.
Történelmi csúcson a kínai–orosz kapcsolatok
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Buzna Viktor a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kiemelte: Kína és Oroszország kapcsolata történelmi csúcspontját éli.
Hszi Csin-ping és Putyin több mint negyvenszer találkozott az elmúlt évtizedben. 2003-ban még csak egy, 2024-ben már tizenegy közös hadgyakorlatot tartottak.
– hangsúlyozta a kutató.
2020 és 2024 között 72 százalékkal emelkedett az Oroszországban tanuló kínai fiatalok száma. Az Ukrajnában zajló háború miatt Oroszországra kivetett nyugati szankciók jelentős lökést adtak a két ország közötti gazdasági kapcsolatoknak. 2020 és 2024 között a Kínába irányuló orosz kőolajexport a négyszeresére, a teljes kereskedelmi forgalom a háromszorosára emelkedett
– tette hozzá.
Buzna Viktor ugyanakkor figyelmeztetett: az együttműködés kétélű fegyver. Kulturális és ideológiai különbségek, valamint regionális ambíciók előbb-utóbb ütközhetnek.
Kapcsolatuk korlátai az említett statisztikákban is kimutatható: a 2024 óta a kereskedelmi kapcsolatok stagnálni kezdtek, különösen az együttműködésnek alapot adó energiakereskedelem terén. Ezért értelmezi számos szakértő a két ország kapcsolatát az Egyesült Államok mint hegemón kapcsolatain keresztül.
– hívta fel a figyelmet.
A stratégiai háromszög logikáján keresztül valószínűsíthetjük, hogy az egyik irányba történő amerikai kapcsolatépítés hosszú távon a két keleti ország kapcsolatait rombolja majd, ahogyan azt a kissingeri diplomácia a hidegháború második felében be is bizonyította. Ennek ellenkezőjét láttuk az Egyesült Államokat 2021 és 2025 között vezető Joe Biden demokrata elnök kormányzása idején: a kétfrontos háborút vívó amerikai adminisztráció egymás karjaiba lökte a keleti hatalmakat
– mutatott rá a szakértő.
A Kelet nem kihívó, de komoly alternatíva lehet
Bár az SCO alapszabálya szerint nem kíván alternatívát állítani a nyugati dominanciájú intézményrendszernek, a résztvevők együttműködése egyre több területre terjed ki.
A találkozóval párhuzamosan Pekingben tartott katonai parádé is azt jelezte: Kína a szervezetet saját hatalmi felemelkedése szimbólumaként használja
– fogalmazott Buzna Viktor.
A folyamat így egyértelmű: az SCO nem közvetlen kihívója a nyugati rendszernek, de más kezdeményezésekkel – mint a BRICS vagy az Övezet és út program – együtt a kínai globális ambíciók támaszává válhat.
Politikai realitás kontra nyugati szankciók
A szakértő arról is beszélt, hogy Putyin részvétele a csúcson és az ezt kísérő kétoldalú találkozók világosan mutatják, hogy a nyugati jogi intézményrendszer és a Moszkvával szemben hozott szankciók kiüresedtek és erejüket veszítették.
Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet, hogy Putyin egyre szabadabban mozog a világban: augusztusban az Egyesült Államokban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, most a világ másik hatalmi központjába látogat el.
Összességében tehát elmondható, hogy a politikai realitások felülírják a második világháborút követően kiépült, nyugati világ által dominált intézmény- és szabályrendszert – a Tiencsinben és Pekingben történő események ebből a szempontból fontosak.
A tiencsini találkozó egyszerre jelentett erődemonstrációt és egyben szimbolikus üzenetet: Ázsia többé nem pusztán a világgazdaság motorja, hanem önálló geopolitikai pólus is
– összegezte Buzna Viktor.
Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a pekingi katonai parádét nézik (Fotó: AFP/STR)
