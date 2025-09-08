KeletIndiaOroszországKínaPutyinHszi Csin-pingegyüttműködés

Sanghaji csúcstalálkozó: erődemonstráció és szimbolikus üzenet

A nemrégiben Tiencsinben megtartott Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján világosan körvonalazódott: Kína és Oroszország geopolitikai együttműködése történelmi csúcspontjára ért, India pedig partnerként csatlakozott a keleti erődemonstrációhoz. A találkozó után Peking katonai parádéval ünnepelte a második világháború lezárásának 80. évfordulóját, jelezve, hogy a szervezet az ázsiai súlypont erősödésének szimbólumává vált.

Szabó István
2025. 09. 08. 4:49
Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a pekingi katonai parádét nézik Fotó: STR Forrás: AFP
A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) Tiencsinben tartott csúcstalálkozója ismét megerősítette, hogy Ázsia geopolitikai súlyponttá vált. Hszi Csin-ping kínai elnök, Vlagyimir Putyin orosz államfő és Narendra Modi indiai kormányfő jelenléte világos üzenetet közvetített: az ázsiai hatalmak egyre inkább alternatívát kínálnak az euroatlanti világrenddel szemben.

Kelet
Kelet erősödő tengelye: Narendra Modi indiai miniszterelnök (középen) Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (balra) és Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyal a 2025-ös Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója előtt (Fotó: AFP/Suo Takekuma)

Hszi Csin-ping a nyitóbeszédében a „hidegháborús mentalitás” felszámolására szólított fel, multipoláris világot hirdetett, és jelentős pénzügyi támogatásokat ígért a tagállamoknak. Modi kijelentette: India és Kína nem vetélytársak, hanem partnerek a 21. századi ázsiai együttműködésben. Putyin részvétele pedig világosan jelezte: az orosz elnök szabadon mozoghat a világban, a Nyugat által kivetett szankciók veszítenek erejükből.

Történelmi csúcson a kínai–orosz kapcsolatok

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Buzna Viktor a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kiemelte: Kína és Oroszország kapcsolata történelmi csúcspontját éli.

Hszi Csin-ping és Putyin több mint negyvenszer találkozott az elmúlt évtizedben. 2003-ban még csak egy, 2024-ben már tizenegy közös hadgyakorlatot tartottak.

– hangsúlyozta a kutató.

Buzna Viktor (Fotó: Magyar Külügyi Intézet)

2020 és 2024 között 72 százalékkal emelkedett az Oroszországban tanuló kínai fiatalok száma. Az Ukrajnában zajló háború miatt Oroszországra kivetett nyugati szankciók jelentős lökést adtak a két ország közötti gazdasági kapcsolatoknak. 2020 és 2024 között a Kínába irányuló orosz kőolajexport a négyszeresére, a teljes kereskedelmi forgalom a háromszorosára emelkedett

– tette hozzá.

Buzna Viktor ugyanakkor figyelmeztetett: az együttműködés kétélű fegyver. Kulturális és ideológiai különbségek, valamint regionális ambíciók előbb-utóbb ütközhetnek.

Kapcsolatuk korlátai az említett statisztikákban is kimutatható: a 2024 óta a kereskedelmi kapcsolatok stagnálni kezdtek, különösen az együttműködésnek alapot adó energiakereskedelem terén. Ezért értelmezi számos szakértő a két ország kapcsolatát az Egyesült Államok mint hegemón kapcsolatain keresztül.

– hívta fel a figyelmet.

A stratégiai háromszög logikáján keresztül valószínűsíthetjük, hogy az egyik irányba történő amerikai kapcsolatépítés hosszú távon a két keleti ország kapcsolatait rombolja majd, ahogyan azt a kissingeri diplomácia a hidegháború második felében be is bizonyította. Ennek ellenkezőjét láttuk az Egyesült Államokat 2021 és 2025 között vezető Joe Biden demokrata elnök kormányzása idején: a kétfrontos háborút vívó amerikai adminisztráció egymás karjaiba lökte a keleti hatalmakat

– mutatott rá a szakértő.

(250901) -- TIANJIN, Sept. 1, 2025 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping poses for a group photo with other leaders and representatives attending the 25th Meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Tianjin, north China, Sept. 1, 2025. Xi chaired the meeting and delivered a speech titled "Staying True to SCO Founding Mission And Ushering in a Better Future." (Xinhua/Huang Jingwen) (Photo by Huang Jingwen / Xinhua via AFP)
Hszi Csin-ping kínai elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet államfői tanácsának 25. ülésén részt vevő többi vezetővel és képviselővel az észak-kínai Tiencsinben, 2025. szeptember 1. (Fotó: Xinhua/AFP/Huang Jingwen)

A Kelet nem kihívó, de komoly alternatíva lehet

Bár az SCO alapszabálya szerint nem kíván alternatívát állítani a nyugati dominanciájú intézményrendszernek, a résztvevők együttműködése egyre több területre terjed ki.

A találkozóval párhuzamosan Pekingben tartott katonai parádé is azt jelezte: Kína a szervezetet saját hatalmi felemelkedése szimbólumaként használja

– fogalmazott Buzna Viktor.

A folyamat így egyértelmű: az SCO nem közvetlen kihívója a nyugati rendszernek, de más kezdeményezésekkel – mint a BRICS vagy az Övezet és út program – együtt a kínai globális ambíciók támaszává válhat.

Politikai realitás kontra nyugati szankciók

A szakértő arról is beszélt, hogy Putyin részvétele a csúcson és az ezt kísérő kétoldalú találkozók világosan mutatják, hogy a nyugati jogi intézményrendszer és a Moszkvával szemben hozott szankciók kiüresedtek és erejüket veszítették.

Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet, hogy Putyin egyre szabadabban mozog a világban: augusztusban az Egyesült Államokban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, most a világ másik hatalmi központjába látogat el. 

 

ALASKA, UNITED STATES - AUGUST 15 : (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - ' KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) US President Donald Trump and his Russian counterpart, Vladimir Putin, hold a joint press conference after their critical talks in Alaska Friday, aimed at bringing an end to the Kremlin's over-three-year war on Ukraine in Anchorage, Alaska, United States on August 15, 2025. Kremlin Press Office / Anadolu (Photo by Kremlin Press Office / Anadolu via AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában, Anchorage-ban (Fotó: Anadolu/AFP/Kreml Sajtóiroda)

Összességében tehát elmondható, hogy a politikai realitások felülírják a második világháborút követően kiépült, nyugati világ által dominált intézmény- és szabályrendszert – a Tiencsinben és Pekingben történő események ebből a szempontból fontosak.

A tiencsini találkozó egyszerre jelentett erődemonstrációt és egyben szimbolikus üzenetet: Ázsia többé nem pusztán a világgazdaság motorja, hanem önálló geopolitikai pólus is

– összegezte Buzna Viktor.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a pekingi katonai parádét nézik (Fotó: AFP/STR)

