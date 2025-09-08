Sanghaji csúcstalálkozó: erődemonstráció és szimbolikus üzenet

A Kelet nem kihívó, de komoly alternatíva lehet

Bár az SCO alapszabálya szerint nem kíván alternatívát állítani a nyugati dominanciájú intézményrendszernek, a résztvevők együttműködése egyre több területre terjed ki.

A találkozóval párhuzamosan Pekingben tartott katonai parádé is azt jelezte: Kína a szervezetet saját hatalmi felemelkedése szimbólumaként használja

– fogalmazott Buzna Viktor.

A folyamat így egyértelmű: az SCO nem közvetlen kihívója a nyugati rendszernek, de más kezdeményezésekkel – mint a BRICS vagy az Övezet és út program – együtt a kínai globális ambíciók támaszává válhat.

Politikai realitás kontra nyugati szankciók

A szakértő arról is beszélt, hogy Putyin részvétele a csúcson és az ezt kísérő kétoldalú találkozók világosan mutatják, hogy a nyugati jogi intézményrendszer és a Moszkvával szemben hozott szankciók kiüresedtek és erejüket veszítették.

Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet, hogy Putyin egyre szabadabban mozog a világban: augusztusban az Egyesült Államokban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, most a világ másik hatalmi központjába látogat el.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában, Anchorage-ban (Fotó: Anadolu/AFP/Kreml Sajtóiroda)

Összességében tehát elmondható, hogy a politikai realitások felülírják a második világháborút követően kiépült, nyugati világ által dominált intézmény- és szabályrendszert – a Tiencsinben és Pekingben történő események ebből a szempontból fontosak.

A tiencsini találkozó egyszerre jelentett erődemonstrációt és egyben szimbolikus üzenetet: Ázsia többé nem pusztán a világgazdaság motorja, hanem önálló geopolitikai pólus is

– összegezte Buzna Viktor.