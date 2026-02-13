visegrádi négyektáncgálaNemzeti Táncszínház

A visegrádi országok közös ünnepe a táncművészet nyelvén

A visegrádi csoport (V4) magyar elnökségi évének kulturális programjaihoz kapcsolódva a Nemzeti Táncszínház február 20. és 22. között rendezi meg a V4 Tánchétvégét, amely a négy ország emblematikus táncegyütteseinek közös fellépéseivel ünnepli a visegrádi együttműködés kulturális sokszínűségét. A művészet erejével idézik meg a közép-európai együttműködés alapgondolatát: a közös értékeket, a párbeszédet és a kulturális gazdagságot.

Bényei Adrienn
2026. 02. 13. 5:30
A V4 Tánchétvége a művészet eszközével, a mutatja be a közép-európai összefogás erejét Fotó: Lubos Plsek
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Június 30-ig Magyarország tölti be a visegrádi csoport (V4) elnökségét. A magyar elnökség célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a régió versenyképességének erősítése és a Szlovákiával, Csehországgal, valamint Lengyelországgal való szakpolitikai együttműködés elmélyítése. Magyarország elkötelezett amellett, hogy a V4 partnersége továbbra is stabil és dinamikus maradjon, különösen a kulturális kapcsolatok fejlesztésében.

V4
 A Lengyel Táncszínház a V4 Tánchétvégén lép fel a Nemzeti Táncszínházban. Fotó: Andrzej Grabowski

A V4 Tánchétvége programja

A programsorozat február 20-án a Lengyel Táncszínház Jacek Przybyłowicz ’45’ című koreográfiájával indul, amely a kortárs izraeli tánc intenzitását, a neoklasszikus formák eleganciáját és a táncosok szabad képzeletét ötvözi. Utána a Prágai Kamarabalett mutatja be Petr Zuska Fragment 24 című darabját, amely Bedrich Smetana Hazám című ikonikus zenei ciklusából merít ihletet. A darab a Vysehrad, a Moldva, valamint a Tábor- és a Blaník-tételek motívumait idézi meg, a zeneszerző születésének 200. évfordulójára reflektálva. 

A nyitóest a kortárs tánc meghatározó művein keresztül ad képet a visegrádi országok közös művészi törekvéseiről.


A fesztivál második napján a nemzetközileg is ünnepelt Szlovák Táncszínház hozza el legújabb produkcióját, Ján Durovcík: A Notre-Dame-i toronyőr című nagyszabású táncelőadását. A legendás történet ihlette előadás látványos színpadi megoldásaival a szlovák táncművészet kiemelkedő alkotói világába enged betekintést. A társulat legkiválóbb táncosai hozzák színre ezt az érzelmileg és vizuálisan is magával ragadó világot. A háromnapos eseménysorozat február 22-én a V4 Nemzetközi Balettgálával zárul, amelyen a Cseh Nemzeti Balett, a Lengyel Nemzeti Balett, a Szlovák Nemzeti Balett, a Magyar Nemzeti Balett szólista balettművészei, valamint a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett táncművész növendékei lépnek színre. Az est repertoárját a klasszikus balettirodalom kiemelkedő szólói és kettősei alkotják.

 A V4 Nemzetközi Balettgála különböző nemzetekből és kultúrákból érkező táncművészek és stílusok találkozása, ahol a sokszínűség a mozgás nyelvén válik közös élménnyé.

Az előadást a klasszikus balettirodalom legismertebb és legkedveltebb balettelőadásaiból kiemelt pas de deux-jeiből – többek között a Hattyúk tava, a Csipkerózsika, a Giselle, az Anna Karenina, a Rómeó és Júlia, a Grand Pas Classique, a La Bayadère és a Raymonda című balettekből –, valamint modern táncművek kettőseiből állították össze. A V4 Tánchétvége a művészet eszközével, a táncművészeten keresztül mutatja be a közép-európai összefogás erejét és a négy ország kulturális kapcsolatainak értékét.

Sándor Zoltán nemzetközi menedzser lapunknak elmondta, hogy a január óta kultúrstratégiai intézménnyé vált Nemzeti Táncszínház nemzetközi együttesek vendégszerepléseinek befogadásával és kapcsolatrendszerén keresztül aktív szerepet vállal a kultúrdiplomáciában.  

– A visegrádi négyek együttműködését a közös történelmi és kulturális tapasztalatok, valamint a közép-európai identitás erősítése teszi jelentőssé  – hangsúlyozta a nemzetközi menedzser.  

A tánc, mint univerzális nyelv áthidalja a nyelvi és kulturális különbségeket, ezért ideális eszköz a V4-országok közötti párbeszédhez. Az előadás-sorozat sokszínű műfaji világa nemzetközileg is értelmezhető módon mutatja be a régió kulturális gazdagságát, hidat képezve a V4 és a világ között, erősítve Közép-Európa élő, innovatív kulturális arculatát. Ez a lenyűgöző eseménysorozat is bizonyíték arra, hogy a tánc képes összekötni a nemzeteket, és a táncon keresztül létrejövő kapcsolatok tovább erősítik a népek közötti kulturális összetartozást

– foglalta össze Sándor Zoltán. Jegyek itt rendelhetők. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekkatolikus

A Gretchen-kérdés

Czopf Áron avatarja

A német új jobboldal berkeiben legutóbb Frank Lisson támasztotta fel a Gretchen-kérdést, mivel aggasztónak tartja azt a tendenciát, hogy a mozgalom fiatal tagjai közül egyre többen „menekülnek a katolicizmusba”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu