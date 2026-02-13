A visegrádi országok közös ünnepe a táncművészet nyelvén

Június 30-ig Magyarország tölti be a visegrádi csoport (V4) elnökségét. A magyar elnökség célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a régió versenyképességének erősítése és a Szlovákiával, Csehországgal, valamint Lengyelországgal való szakpolitikai együttműködés elmélyítése. Magyarország elkötelezett amellett, hogy a V4 partnersége továbbra is stabil és dinamikus maradjon, különösen a kulturális kapcsolatok fejlesztésében.

A Lengyel Táncszínház a V4 Tánchétvégén lép fel a Nemzeti Táncszínházban. Fotó: Andrzej Grabowski

A V4 Tánchétvége programja

A programsorozat február 20-án a Lengyel Táncszínház Jacek Przybyłowicz ’45’ című koreográfiájával indul, amely a kortárs izraeli tánc intenzitását, a neoklasszikus formák eleganciáját és a táncosok szabad képzeletét ötvözi. Utána a Prágai Kamarabalett mutatja be Petr Zuska Fragment 24 című darabját, amely Bedrich Smetana Hazám című ikonikus zenei ciklusából merít ihletet. A darab a Vysehrad, a Moldva, valamint a Tábor- és a Blaník-tételek motívumait idézi meg, a zeneszerző születésének 200. évfordulójára reflektálva.

A nyitóest a kortárs tánc meghatározó művein keresztül ad képet a visegrádi országok közös művészi törekvéseiről.



A fesztivál második napján a nemzetközileg is ünnepelt Szlovák Táncszínház hozza el legújabb produkcióját, Ján Durovcík: A Notre-Dame-i toronyőr című nagyszabású táncelőadását. A legendás történet ihlette előadás látványos színpadi megoldásaival a szlovák táncművészet kiemelkedő alkotói világába enged betekintést. A társulat legkiválóbb táncosai hozzák színre ezt az érzelmileg és vizuálisan is magával ragadó világot. A háromnapos eseménysorozat február 22-én a V4 Nemzetközi Balettgálával zárul, amelyen a Cseh Nemzeti Balett, a Lengyel Nemzeti Balett, a Szlovák Nemzeti Balett, a Magyar Nemzeti Balett szólista balettművészei, valamint a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett táncművész növendékei lépnek színre. Az est repertoárját a klasszikus balettirodalom kiemelkedő szólói és kettősei alkotják.

A V4 Nemzetközi Balettgála különböző nemzetekből és kultúrákból érkező táncművészek és stílusok találkozása, ahol a sokszínűség a mozgás nyelvén válik közös élménnyé.

Az előadást a klasszikus balettirodalom legismertebb és legkedveltebb balettelőadásaiból kiemelt pas de deux-jeiből – többek között a Hattyúk tava, a Csipkerózsika, a Giselle, az Anna Karenina, a Rómeó és Júlia, a Grand Pas Classique, a La Bayadère és a Raymonda című balettekből –, valamint modern táncművek kettőseiből állították össze. A V4 Tánchétvége a művészet eszközével, a táncművészeten keresztül mutatja be a közép-európai összefogás erejét és a négy ország kulturális kapcsolatainak értékét.

Sándor Zoltán nemzetközi menedzser lapunknak elmondta, hogy a január óta kultúrstratégiai intézménnyé vált Nemzeti Táncszínház nemzetközi együttesek vendégszerepléseinek befogadásával és kapcsolatrendszerén keresztül aktív szerepet vállal a kultúrdiplomáciában.

– A visegrádi négyek együttműködését a közös történelmi és kulturális tapasztalatok, valamint a közép-európai identitás erősítése teszi jelentőssé – hangsúlyozta a nemzetközi menedzser.

A tánc, mint univerzális nyelv áthidalja a nyelvi és kulturális különbségeket, ezért ideális eszköz a V4-országok közötti párbeszédhez. Az előadás-sorozat sokszínű műfaji világa nemzetközileg is értelmezhető módon mutatja be a régió kulturális gazdagságát, hidat képezve a V4 és a világ között, erősítve Közép-Európa élő, innovatív kulturális arculatát. Ez a lenyűgöző eseménysorozat is bizonyíték arra, hogy a tánc képes összekötni a nemzeteket, és a táncon keresztül létrejövő kapcsolatok tovább erősítik a népek közötti kulturális összetartozást

– foglalta össze Sándor Zoltán. Jegyek itt rendelhetők.