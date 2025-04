A Budapest Táncfesztivál, ahol a testek mesélnek és a mozdulatok történetet írnak

A Budapest Táncfesztivál részleteiről sajtótájékoztatón számolt be Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója, Bozsik Yvette Kossuth-díjas balettművész, koreográfus, a Bozsik Yvette Társulat vezetője, Frenák Pál Kossuth- és Harangozó Gyula-díjas koreográfus, érdemes művész, a FrenÁk Társulat vezetője és Fodorné Molnár Márta, Magyar Táncművészeti Egyetem rektora. A rendezvényen közreműködtek a FrenÁk Társulat táncművészei, részt vettek a fesztivál programjában szereplő magyar társulatok vezetői, és videóüzenetben bejelentkeztek a fesztiválon fellépő külföldi produkciók táncosai is.

A Budapest Táncfesztivál 25. jubileumát ünnepli.

A Budapest Táncfesztivál programjai

Ertl Péter egy összegzéssel kezdte beszédét:

– Huszonöt év, 18 ország, 350 előadás: ez a Budapest Táncfesztivál. Huszonöt év szinte egy emberöltő, ahogy az öltések fonódnak egymásba, úgy fonódik ez a huszonöt év egybe és úgy fonódnak különböző generációk is egymásba. Egymás mellett láthatjuk majd a fiatalokat és a magyar táncművészet azon ikonikus alakjait, akik vállalták, hogy színpadra állnak, amivel megkoronázzák a fesztiválunkat.

Április 29-én, a tánc világnapján egy díjátadót szervezünk, ahol a szakma díjait adjuk át. A díjazottak még titkosak, de egy díjat már most is megosztunk a közönséggel: a 2024. évad legjobb alkotóját Juronics Tamást, a Szegedi Kortárs Balett vezetője, aki a Fekete hattyúk című előadásáért kapta meg ezt az elismerést. A díjátadót követően ezt az előadást tekinthetjük meg – mondta az igazgató, majd elhangzott, hogy a jubileumi fesztiválon premier előadásokkal, közönségtalálkozókkal, könyvbemutatóval és egy különleges fotókiállítással is várják a táncművészet szerelmeseit.

A fesztivál nulladik napja, április 25. egy rendhagyó programmal, a Testnevelés – tánc.művészet.pedagógia című egész napos rendezvénnyel indul.

A program célja, hogy új szemléletet adjon a művészeti nevelésben és oktatásban.

A fesztivál nyitóelőadását a világhírű Akram Khan Company hozza el: a Chotto Desh című, lírai, mégis lendületes családbarát produkció ötvözi az indiai kathak táncot a kortárs mozgásművészettel. A jubileumi fesztivál nemzetközi sztárfellépőkkel kápráztatja el a közönséget, köztük a világhírű Nederlands Dans Theater – NDT 2 társulattal, amely egy látványos, műfajfeszegető triptichonnal érkezik Budapestre.

A Szegedi Kortárs Balett Juronics Tamás legújabb alkotását, a Jelenetek a házasságról című darabot mutatja be. A fesztivál keretében a magyar kortárs tánc ikonikus alakja, FrenÁk bemutatót tart Nostalg_Y című előadásával, amely egy vizuálisan lenyűgöző, érzelmileg intenzív önismereti utazás, reflektorfénybe helyezve a generációk közötti kapcsolatokat és az emlékezet játékait. A fesztivál kísérőprogramjaként zártkörű díszbemutatón vetítik a Who Cares About Pal Frenak című amerikai–magyar egész estés dokumentumfilmet is, amely a koreográfus rendkívüli életét mutatja be. A PB2 Company május 5-én mutatja be az Egy áttáncolt élet című produkciót, amely a legendás táncművész, Uhrik Dóra életművét idézi meg táncképek formájában. A személyes hangvételű előadásban családja is közreműködik, a művész szakmai és magánéletének határvonalait finoman összemosva.

Május 7-én és 8-án a 75 éves Magyar Táncművészeti Egyetem ünnepel, amely egy nagyszabású, 75 napos programsorozattal tiszteleg múltja és jövője előtt.

A Budapest Táncfesztivál részeként a Nemzeti Táncszínház ad otthont a jubileumi gálaelőadásoknak, ahol a magyar táncművészet legkiválóbb hallgatói mellett rangos külföldi partnerintézmények és társulatok művészei is színpadra lépnek. A fesztivál egyik kuriózuma lesz Joe Alegado előadása, a Bits and Pieces, amely több rövid, lendületes és érzelmileg mély táncműből épül fel, reflektálva az elmúlt 52 év táncművészeti fejlődésére. Az Éva&Ádám című premieren a Győri Balett két fiatal alkotó koreográfiáján keresztül mutatja be az emberi vágyak és az édenkerti kiűzetés univerzális kérdéseit, látványos és friss mozgásvilággal, dinamikus előadásmóddal. A fesztivál végéhez közeledve, május 9-én Bozsik Yvette és ikonikus partnere, Vati Tamás közös előadása mutatja be a japán gésakultúra rejtélyeit, a tánc és a művészet asszonyait, akik a lelkükkel táncolnak. A záróeseményen, május 10-én és 11-én a fiatal, energikus Gauthier Dance Juniors társulat lép színpadra egy lendületes, dinamikus és színes koreográfiával, amely a tánc tiszta örömét ünnepli.