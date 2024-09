Új drog szedi áldozatait, a Nemzeti Táncszínházban mi is szerezhetünk belőle

Az ilyen táncfoglalkozások között a leg­ismertebb a Gabrielle Roth nevével fémjelzett, a hatvanas években kialakult 5Ritmus, és a részben ebből, részben más hagyományokból a kilencvenes évek elején összeállt Ecstatic Dance. A legegyedibb élményt azonban sokaknak Petrovics Sándor táncművész 3i-re keresztelt órái jelentik, aki saját útját járva alakította ki az előbbiekkel rokon, mégis teljesen egyedi nyelvét, ami Izraelben eltöltött évei alatt öntött formát.

A Nemzeti Táncszínházban improvizációs táncok terepe lesz szombaton. Fotó: Simon Iringó / 3i

Élvezet és felszabadultság a Nemzeti Táncszínházban

A szokatlan elnevezés is ezt takarja: Izrael által inspirált improvizációt, ami lényegében három izraeli táncnyelvből tevődik össze. Ezek a vertikális és horizontális mozgásokból összeálló, holisztikus szemléletű Vertigo társulatnál eltöltött évek tapasztalatai mellett a Gaga-módszert, és az Ilan Lev Methodot ölelik magukba. – A Gaga azt az univerzális mozgásnyelvet és az abból fakadó örömet hozza felszínre, amit a test érzékelése által a csecsemőkortól a mai napig mindannyian magunkban hordozunk – mondja Petrovics Sándor a Gaga-táncról, amiről már itthon is egyre többet lehet hallani.

Nem úgy a test ringatásán keresztül a bizalomból és az önátadásból fakadó szabadságot, gyógyulást szolgáló Ilan Lev Method, aminek jelenleg Petrovics Sándor az egyetlen okleveles képviselője Magyarországon, és a módszer elemeit gyakran beépíti az óráiba is, amibe itt bele is leshetünk:

A legközelebbi alkalom most szombaton 16 órakor lesz, a Nemzeti Táncszínház előcsarnokában, ami különleges helyszín, hiszen az üvegfalakon keresztül nemcsak a tér nyílik meg, hanem a járókelők is rácsodálkozhatnak a szokatlan mozdulatokat gyakorló, gyakran egészen eksztatikus állapotban mozgó táncosok látványára, akikhez akár csatlakozni is lehet.

Ez nem példa nélküli, tavaly egy 68 éves hölgy a bevásárlásból hazatartva sétált be az órára. Levette a cipőjét, és végignyomta a két órát, a végén pedig elmondta, hogy mennyire jólesett neki, hogy a kora miatt senki sem nézte ki

– emlékszik vissza a profi táncos. „Hiszem, hogy a valóság szövete mintákból tevődik össze, átjárja a világ látható és láthatatlan tartományát. Ezen minták legelemebbike a mozgás, ami a létezés eredete és célja. Maga az élet. A test közös örökségünk, amin keresztül tapasztalunk, kapcsolódunk, gazdagodunk. Hiszem, hogy a férfi és a nő teste szent, és hogy az Isten országa köztünk van” – olvasható Petrovics Sándor honlapján, és ennél kerekebb összefoglalását mi sem adhatnánk annak, hogy mi vár arra, aki szombaton elmegy a Nemzeti Táncszínházba, ahol Csuzi Márton élőzenéje kíséri a táncosokat.