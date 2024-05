Táncról álmodik a koreográfus

az alkotói est során összefoglalja, milyen gondolatok foglalkoztatták az elmúlt évtizedekben, visszatekintve művészi pályájának fontosabb epizódjaira. Azt is elárulta, hogy a rövidebb, tematikus koreográfiái mellett részleteket mutatnak be az általa írt, egész estét betöltő táncszínjátékokból is, kifejezetten azokat, amelyeket ő koreografált. A táncszínjáték forgatókönyveiben bátrabban alkalmazza a színházművészet eszközeit, így a táncosok gyakran megszólalnak a színpadon, énekelnek, sőt prózai szövegeket is mondanak.